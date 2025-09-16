СМИ: учения России и Беларуси вызвали беспокойство в Европе

Масштабные военные учения России и Беларуси «Запад-2025», которые прошли на беларусском полигоне, вызвали беспокойство в Европе, несмотря на то, что они позиционировались как оборонительный ответ на предполагаемое вторжение Запада. Страны продемонстрировали огневую мощь своих армий на фоне недавнего вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши и Румынии, передает The Guardian.

«Учения, на наш взгляд, носят беспрецедентно открытый характер. Мы никому не представляем угрозы и выступаем за выстраивание конструктивного и прагматичного диалога», — заявил после окончания учений помощник министра обороны Беларуси Валерий Ревенко.

Он отметил, что ради того, чтобы подчеркнуть оборонительных характер учений, их продолжительность сократили, а сами тренинги проводили дальше от границ НАТО, чем изначально планировалось, чтобы снизить напряженность в Восточной Европе.

В то же время, как пишет The Guardian, европейские страны намерены следить за ситуацией. Издание напомнило, что прошлые учения, «Запад-2021», дали предлог Владимиру Путину перебросить крупные формирования войск и техники к западной границе, откуда затем они присоединились к вторжению в Украину.

Кроме того, как отмечает The Guardian, учения подчеркнули разногласия между Европой и США относительно России. Так, на учения впервые за многие годы приехали два американский военных представителя. Всего на учениях, как заявили в Минобороны Беларуси, присутствовали представители 23 стран.

Их присутствие, которое активно освещалось в российских и беларусских СМИ, намекает на «глобальное значение» учений и может усилить опасения европейских лидеров относительно того, что президент США Дональд Трамп не хочет действовать жестко в отношении России, пишет издание.

Кроме того, по данным The Guardian, в учениях этого года участвовали около тысячи российских и около семи тысяч беларусских военных, тогда как перед началом войны в Украине в учениях были задействованы до 200 тысяч российских военнослужащих. Это демонстрирует нехватку живой силы у Москвы в результате войны в Украине.

В то же время Конрад Музыка, военный аналитик польской компании Rochan Consulting, добавил, что возможным объяснением небольшого количества военных может быть как отсутствие у воюющей России времени на полноценные учения, так и желание властей «запутать ситуацию в Беларуси и скрыть сценарии, которые они отрабатывают».

