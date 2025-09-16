EN
Политика

США назвали способ быстро закончить войну в Украине

2 минуты чтения

Мир в Украине может быть достигнут уже через два-три месяца, если страны Евросоюза введут вторичные пошлины в отношении государств, которые закупают российскую нефть. Об этом в интервью агентству Reuters заявил министр финансов США Скотт Бессент.

«Гарантирую, что, если Европа введет серьезные вторичные пошлины в отношении покупателей российской нефти, конфликт будет завершен через 60 или 90 дней», — сказал он.

Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Мне не нравится проводить с ним много времени. Его растит отец
Общество7 минут чтения

Ранее США уже призывали Евросоюз повысить пошлины на товары из Китая, однако, европейская пресса писала, что в Брюсселе это требование сочли «неприемлемым». Кроме того, Вашингтон требует от Европы введения пошлин против Индии, в отношении которой он сам уже ввел тарифы из-за закупок страной российской нефти. Как уточнил Бессент, Вашингтон настаивает на введении Европой пошлин на китайскую и индийскую продукцию в размере от 50% до 100%.

Как утверждает американский министр финансов, принятые США меры в отношении Индии уже привели к «существенному прогрессу» в переговорах с индийскими властями по вопросу закупок российских энергоносителей.

Самая страшная речная катастрофа России
Самая страшная речная катастрофа России
Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек
Общество17 минут чтения

Президент США Дональд Трамп 13 сентября заявил о готовности Вашингтона ввести «серьезные санкции» против России при условии, что страны НАТО прекратят покупать российскую нефть. Об этом глава Белого дома объявил в своем «письме ко всем странам НАТО и миру», которое он опубликовал в соцсети Truth Social.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский накануне в интервью Sky News назвал главным условием прекращения войны в Украине предоставление Киеву четких гарантий безопасности, в частности, со стороны США.

