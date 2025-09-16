Зеленский назвал главное условие прекращения войны в Украине

Ключевым условием прекращения военных действий в Украине является предоставление Киеву четких гарантий безопасности, в частности, со стороны США. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью телеканала Sky News.

Он также отметил, что война может быть остановлена только в том случае, если президент США Дональд Трамп проявит смелость. «Прежде чем мы закончим войну, я действительно хочу, чтобы все соглашения были заключены. Я хочу… иметь документ, который поддержат США и все европейские партнеры. Это очень важно. Чтобы это произошло, нам нужна четкая позиция президента Трампа», — заявил Зеленский.

Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня» Мне не нравится проводить с ним много времени. Его растит отец Общество 7 минут чтения

Кроме того, он выразил надежду, что обеспечение безопасного будущего Украины станет одной из тем переговоров между британским премьер-министром Киром Стармером и Трампом во время визита последнего в Великобританию.

«Я очень надеюсь, что Стармер сможет провести очень конкретную дискуссию о гарантиях безопасности со стороны США для Украины», — сказал Зеленский, еще раз подчеркнув, что соответствующий документ должен быть принят еще до окончания войны с Россией.

При этом украинский президент выразил уверенность в том, что Вашингтон сможет предоставить Киеву средства противовоздушной обороны в необходимом количестве, поскольку «у США их достаточно».

Самая страшная речная катастрофа России Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек Общество 17 минут чтения

В начале сентября Владимир Путин прокомментировал возможность предоставления Украине гарантий безопасности в рамках будущего мирного соглашения, а также выразил готовность лично встретиться с Зеленским.

«Я никогда не отказывался от этого, если эта встреча хорошо подготовлена и будет вести к позитивным результатам. Дональд Трамп попросил меня провести такую встречу, я сказал, что это возможно», — сказал тогда Путин. При этом он отметил, что Украина «должна иметь» гарантии безопасности, но их нельзя предоставлять в обмен на территории. А для решения территориального вопроса Путин предложил провести референдум.