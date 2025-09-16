Рабочей неделе предсказали сокращение до трех дней

Руководители ведущих мировых компаний прогнозируют, что в ближайшие годы благодаря развитию искусственного интеллекта рабочая неделя может сократиться четырех или даже трех дней. Об этом пишет Fortune со ссылкой на интервью и публичные заявления предпринимателей.

Так, основатель и гендиректор Zoom Эрик Юань в беседе с The New York Times заявил, что широкое внедрение чат-ботов и цифровых агентов на основе ИИ позволит компаниям отказаться от традиционного пятидневного графика. «Если искусственный интеллект способен сделать нашу жизнь лучше, зачем нам работать пять дней в неделю? Каждая компания поддержит трех- или четырехдневную рабочую неделю. Это освободит время для всех», — отметил Юань.

Журналисты Fortune собрали мнения и других известных бизнес-лидеров на эту тему. Так, сооснователь Microsoft Билл Гейтс еще в феврале говорил, что темпы развития ИИ приведут к тому, что через десять лет люди смогут делегировать машинам большинство задач, а зарабатывать на жизнь можно будет, работая два-три дня в неделю. Глава Nvidia Дженсен Хуан предположил, что ускоренное внедрение искусственного интеллекта сделает четырехдневную неделю стандартом, однако предупредил, что нагрузка в оставшиеся дни может возрасти. Руководитель JPMorgan Chase Джейми Даймон ещё в 2023 году прогнозировал, что благодаря технологиям будущие поколения смогут работать три с половиной дня в неделю и при этом жить дольше и здоровее.

Подобные идеи находят подтверждение и в практике компаний, которые уже тестируют сокращенный график. Так, американская Exos после перехода на четырехдневную неделю зафиксировала рост производительности на 24% и двукратное снижение выгорания сотрудников, отмечает издание.

Вместе с тем предприниматели признают, что сокращение рабочих дней неизбежно приведет к изменениям на рынке труда. По словам Юаня, как и во времена промышленной революции или появления интернета, многие должности исчезнут, особенно на начальном уровне, но появятся новые, требующие навыков работы с ИИ.

Генеральный директор компании Anthropic Дарио Амодеи настроен менее оптимистично. Минувшей весной он предсказал буквально «армагеддон» для офисных профессий из-за ИИ. По оценке Амодеи, в течение ближайших пяти лет технологии способны уничтожить до 50% стартовых должностей белых воротничков и вызвать рост безработицы до 20%. Амодеи подчеркивал, что создатели ИИ обязаны честно говорить о рисках и заранее готовить общество и законодателей к неизбежным переменам.

Ранее СМИ сообщили о массовых сокращениях в банковском секторе и не только. Причиной волны сокращений, по данных журналистов, стало именно внедрение ИИ в рабочие процессы. Тем не менее официально это не проговаривается, поэтому происходящее СМИ называют «трендом за закрытыми дверями».

