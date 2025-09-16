EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Рабочей неделе предсказали сокращение до трех дней

2 минуты чтения 15:59 | Обновлено: 16:01

Руководители ведущих мировых компаний прогнозируют, что в ближайшие годы благодаря развитию искусственного интеллекта рабочая неделя может сократиться четырех или даже трех дней. Об этом пишет Fortune со ссылкой на интервью и публичные заявления предпринимателей.

Так, основатель и гендиректор Zoom Эрик Юань в беседе с The New York Times заявил, что широкое внедрение чат-ботов и цифровых агентов на основе ИИ позволит компаниям отказаться от традиционного пятидневного графика. «Если искусственный интеллект способен сделать нашу жизнь лучше, зачем нам работать пять дней в неделю? Каждая компания поддержит трех- или четырехдневную рабочую неделю. Это освободит время для всех», — отметил Юань.

Доказана эффективность дополнительного выходного
Доказана эффективность дополнительного выходного
Четырехдневка не уступает классическому графику и помогает людям чувствовать себя лучше
Экономика7 минут чтения

Журналисты Fortune собрали мнения и других известных бизнес-лидеров на эту тему. Так, сооснователь Microsoft Билл Гейтс еще в феврале говорил, что темпы развития ИИ приведут к тому, что через десять лет люди смогут делегировать машинам большинство задач, а зарабатывать на жизнь можно будет, работая два-три дня в неделю. Глава Nvidia Дженсен Хуан предположил, что ускоренное внедрение искусственного интеллекта сделает четырехдневную неделю стандартом, однако предупредил, что нагрузка в оставшиеся дни может возрасти. Руководитель JPMorgan Chase Джейми Даймон ещё в 2023 году прогнозировал, что благодаря технологиям будущие поколения смогут работать три с половиной дня в неделю и при этом жить дольше и здоровее.

Подобные идеи находят подтверждение и в практике компаний, которые уже тестируют сокращенный график. Так, американская Exos после перехода на четырехдневную неделю зафиксировала рост производительности на 24% и двукратное снижение выгорания сотрудников, отмечает издание.

Вместе с тем предприниматели признают, что сокращение рабочих дней неизбежно приведет к изменениям на рынке труда. По словам Юаня, как и во времена промышленной революции или появления интернета, многие должности исчезнут, особенно на начальном уровне, но появятся новые, требующие навыков работы с ИИ. 

Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Его власти обеспокоены тем, что люди плохо спят и не общаются с близкими
Мир7 минут чтения

Генеральный директор компании Anthropic Дарио Амодеи настроен менее оптимистично. Минувшей весной он предсказал буквально «армагеддон» для офисных профессий из-за ИИ. По оценке Амодеи, в течение ближайших пяти лет технологии способны уничтожить до 50% стартовых должностей белых воротничков и вызвать рост безработицы до 20%. Амодеи подчеркивал, что создатели ИИ обязаны честно говорить о рисках и заранее готовить общество и законодателей к неизбежным переменам.

Ранее СМИ сообщили о массовых сокращениях в банковском секторе и не только. Причиной волны сокращений, по данных журналистов, стало именно внедрение ИИ в рабочие процессы. Тем не менее официально это не проговаривается, поэтому происходящее СМИ называют «трендом за закрытыми дверями».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Самая страшная речная катастрофа России
Общество
Самая страшная речная катастрофа России
Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек
00:01
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Общество
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Мне не нравится проводить с ним много времени. Его растит отец
00:01 15 сентября
«Молчи, сынок»
Криминал
«Молчи, сынок»
В новогоднюю ночь мужчина убил молотком семь человек. Его нашли только 30 лет спустя
17:00 14 сентября
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Мир
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Его власти обеспокоены тем, что люди плохо спят и не общаются с близкими
00:01 14 сентября
Самое массовое самоубийство в США
Общество
Самое массовое самоубийство в США
Эти люди отреклись от семей, а некоторые прошли кастрацию, чтобы за ними прилетели инопланетяне 
00:01 13 сентября
Худший авторынок мира прямо сейчас
Экономика
Худший авторынок мира прямо сейчас
Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов
00:01 12 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
Первая страна Европы отказалась от доставки бумажных писем
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
Первая страна Европы отказалась от доставки бумажных писем