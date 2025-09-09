EN
Общество

Сотрудники банков массово лишаются работы

2 минуты чтения 14:14

В банковском секторе происходят массовые сокращения. Компании внедряют искусственный интеллект и параллельно увольняют сотрудников, при этом публично связь между этими процессами отрицается. Об этом сообщает The Guardian.

Журналисты называют происходящее «трендом за закрытыми дверями» и подробно рассматривают в статье пример Австралии. По их данным, только за последний год в стране свои рабочие места потеряли тысячи офисных сотрудников финансовых и телекоммуникационных компаний. Так, ANZ (Australia and New Zealand Banking Group Limited) объявил о сокращении 3,5 тысяч позиций к 2026 году. Компания Telstra за год уволила 2,8 тысячи человек и готовится убрать еще 550 в 2025-м, что уже позволило сэкономить более 300 миллионов долларов на зарплатах. В августе Bank of Queensland сократил 200 работников, Westpac избавился примерно от 1,5 тысячи должностей. Технологическая компания Canva уволила почти всех технических писателей, отмечает The Guardian.

ChatGPT оказался менее точен, чем обычные врачи
ChatGPT оказался менее точен, чем обычные врачи
Он выдавал пациентам страшные диагнозы и призывал делать дорогую диагностику там, где этого не требовалось
Общество9 минут чтения

Бывшие сотрудники банков утверждают, что за увольнениями стоит именно внедрение ИИ. Дхануши Джаятилека, несколько лет проработавшая в Commonwealth Bank, рассказала, что ее команда теряла людей с 2024 года, а оставшиеся были вынуждены перекладывать часть обязанностей на алгоритмы. «Получается, что мы сами обучаем машину, которая в итоге заберет у нас работу», — рассуждает она.

Компании при этом публично отрицают связь между сокращениями и автоматизацией. В Commonwealth Bank заявляют, что увольнения вызваны другими причинами и не связаны напрямую с технологиями. Представители ANZ, Telstra и Westpac также объясняют сокращения изменением бизнес-потребностей и необходимостью оптимизации.

Опрошенные журналистами эксперты отмечают, что первыми под угрозу попадают самые простые офисные должности — в продажах, клиентской поддержке и бухгалтерии. По словам исследователя Эвана Шеллшира, если задачу можно упростить до стандартной функции, такая работа быстро автоматизируется и исчезает.

Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
Общество9 минут чтения

Сами сотрудники ожидали иной роли искусственного интеллекта. «Я думала, что ИИ поможет снять рутину, чтобы мы могли лучше обслуживать клиентов. А его используют просто для того, чтобы сократить штат», — приводит The Guardian слова бывшей сотрудницы Commonwealth Bank Кэтрин Салливан.

