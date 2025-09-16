Россия построила систему по перевоспитанию украинских детей

В России и на оккупированных украинских территориях выявлено по меньшей мере 210 мест, где размещают вывезенных из Украины детей для их перевоспитания и милитаризации. Об этом, как пишет Reuters, говорится в новом докладе Лаборатории гуманитарных исследований Йельской школы общественного здоровья (HRL).

По сравнению с прошлым годом авторы исследования обнаружили более 150 новых учреждений, где содержатся украинские дети. В перечень обнаруженных объектов вошли лагеря и санатории, кадетские школы, военные базы, медицинские и религиозные учреждения, средние школы и университеты, а также интернаты и приюты.

Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня» Мне не нравится проводить с ним много времени. Его растит отец Общество 7 минут чтения

В докладе отмечается, что во многих этих учреждениях вывезенные из Украины дети проходят военную подготовку, включая строевые занятия, стрельбу, соревнования по метанию гранат, тактическую медицину, управление беспилотниками, а также участвуют в сборке дронов.

Авторы доклада утверждают, что речь идет не о разрозненных случаях, а о системном процессе перевоспитания и сети учреждений, где российские власти способны «на длительный срок разместить десятки тысяч детей из Украины».

«Молчи, сынок» В новогоднюю ночь мужчина убил молотком семь человек. Его нашли только 30 лет спустя Криминал 20 минут чтения

Власти Украины заявляют, что Россия незаконно вывезла с оккупированных ею территорий более 19,5 тысячи детей. При этом, согласно июньскому исследованию Йеля, реальное число депортированных детей может быть около 35 тысяч.

В 2023 году Международный уголовный суд в Гааге в связи с обвинениями в незаконной депортации детей выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В Кремле отрицают обвинения в незаконном вывозе детей в Россию.

В августе 2025 года стало известно, что на сайте Министерства образования и науки самопровозглашенной и аннексированной Россией части Луганской области опубликовали «каталог» украинских детей-сирот. Приемные родители могли выбрать ребенка по характеру, цвету глаз и волос.