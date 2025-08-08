Российские чиновники собрали украинских сирот в «каталог» с фильтрами по цвету глаз и волос

На сайте Министерства образования и науки самопровозглашенной и аннексированной Россией «ЛНР» появился «каталог» детей-сирот для усыновления, которых можно выбрать по характеру, цвету глаз и волос. На это обратило внимание организация Save Ukraine.
«Похоже, спрос на детей снизился, и оккупанты ищут новые способы „усовершенствовать“ эту ужасную систему. Вместе с командой Save Ukraine мы обнаружили доказательства того, что они перешли к методам, которые иначе как торговлей детьми не назовешь», — написал на своей странице в фейсбуке глава организации Save Ukraine Николай Кулеба.
На сайте ведомства размещены данные о 294 детях в возрасте до 17 лет. В «каталоге» представлены их фотографии и имена, а также описаны особенности характера и интересы детей. В системе поиска можно «фильтровать» детей по полу, возрасту, цвету глаз и волос, а также по наличию братьев и сестер. В анкетах самих детей описывают как «улыбчивых», «трудолюбивых», и «положительно реагирующих на замечания».
По словам главы Save Ukraine, происходящее похоже на «торговлю детьми в XXI веке, которую мир обязан немедленно остановить».
«Большинство детей в этом „каталоге“ родились до оккупации Луганской области и имели украинское гражданство. Родители некоторых были убиты именно оккупационной властью, другим просто оформили российские документы, чтобы легализовать похищение», — написал Кулеба.
«Новая газета Европа» обратила внимание, что подобная практика передачи украинских детей в «ЛНР» существовала и ранее. Еще в 2021 году на сайте министерства труда самопровозглашенной республики публиковались подробные данные о несовершеннолетних для их усыновления.
Украинские власти неоднократно обвиняли Россию в насильственной депортации детей с оккупированных территорий, в том числе с целью усыновления. Официально украинским властям удалось идентифицировать более 19,5 тысяч украинских детей, которых вывезли с начала полномасштабного вторжения. Вернуть на родину удалось лишь 1,5 тысячи из них.
В начале июля Европейский суд по правам человека признал ответственность России за похищение украинских детей на оккупированных территориях. В Москве подобные преступления официально отрицают.