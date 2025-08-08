Российские чиновники собрали украинских сирот в «каталог» с фильтрами по цвету глаз и волос

На сайте Министерства образования и науки самопровозглашенной и аннексированной Россией «ЛНР» появился «каталог» детей-сирот для усыновления, которых можно выбрать по характеру, цвету глаз и волос. На это обратило внимание организация Save Ukraine.

«Похоже, спрос на детей снизился, и оккупанты ищут новые способы „усовершенствовать“ эту ужасную систему. Вместе с командой Save Ukraine мы обнаружили доказательства того, что они перешли к методам, которые иначе как торговлей детьми не назовешь», — написал на своей странице в фейсбуке глава организации Save Ukraine Николай Кулеба.

На сайте ведомства размещены данные о 294 детях в возрасте до 17 лет. В «каталоге» представлены их фотографии и имена, а также описаны особенности характера и интересы детей. В системе поиска можно «фильтровать» детей по полу, возрасту, цвету глаз и волос, а также по наличию братьев и сестер. В анкетах самих детей описывают как «улыбчивых», «трудолюбивых», и «положительно реагирующих на замечания».

Я прошла через групповой секс в наркопритоне Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам Общество 11 минут чтения

По словам главы Save Ukraine, происходящее похоже на «торговлю детьми в XXI веке, которую мир обязан немедленно остановить».

«Большинство детей в этом „каталоге“ родились до оккупации Луганской области и имели украинское гражданство. Родители некоторых были убиты именно оккупационной властью, другим просто оформили российские документы, чтобы легализовать похищение», — написал Кулеба.

«Новая газета Европа» обратила внимание, что подобная практика передачи украинских детей в «ЛНР» существовала и ранее. Еще в 2021 году на сайте министерства труда самопровозглашенной республики публиковались подробные данные о несовершеннолетних для их усыновления.

Я три года работала на вахте, и это не для женщин Мужчины не воспринимали меня всерьез, вели себя отвратительно и часто домогались. Но я получила бесценный опыт Общество 8 минут чтения

Украинские власти неоднократно обвиняли Россию в насильственной депортации детей с оккупированных территорий, в том числе с целью усыновления. Официально украинским властям удалось идентифицировать более 19,5 тысяч украинских детей, которых вывезли с начала полномасштабного вторжения. Вернуть на родину удалось лишь 1,5 тысячи из них.

В начале июля Европейский суд по правам человека признал ответственность России за похищение украинских детей на оккупированных территориях. В Москве подобные преступления официально отрицают.