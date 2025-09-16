EN
Клещи активизировались в Москве

2 минуты чтения 17:14

Специалисты зафиксировали новую волну активности клещей в связи с более прохладной осенней погодой и повышенной влажностью. Об этом РБК рассказал начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

По его словам, в течение лета из-за жары клещи были неактивны, но сейчас для них наступает самое комфортное время. Как ожидается, в спячку членистоногие впадут только после устойчивых заморозков. 

«До тех пор, пока температура не опустится ниже +5°C, членистоногие продолжают искать добычу. Прохладная, влажная погода сентября и октября — идеальные условия для их второй волны активности», — отметил специалист. Он пояснил, что в пасмурные дни клещи чувствуют себя особенно хорошо, а вот в сухую и солнечную погоду они малоподвижны. 

Кунафин напомнил, что иксодовые клещи, наиболее распространенные в России, активизируются дважды в год: весной, в апреле–мае, и в конце лета — начале осени. Осенняя волна наблюдается с августа по сентябрь и может продолжаться до наступления устойчивого похолодания.

Эксперт рекомендовал жителям столицы и области тщательно подбирать одежду для прогулок. По его словам, чтобы защитить себя от клещей, следует носить вещи с длинными рукавами и плотными манжетами, заправлять штаны в высокую обувь, использовать головные уборы и репелленты. А после возвращения домой следует внимательно осматривать одежду и открытые участки кожи.

Инфицированные клещи переносят вирусный энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма). Среди возможных симптомов заражения — повышение температуры, головная боль, боли в мышцах и суставах, а также покраснение или изменение цвета кожи в месте укуса. Специалисты советуют при подозрении на укус немедленно обратиться за медицинской помощью.

Ранее СМИ писали, что в мире резко участились случаи заболевания клещевым боррелиозом. По оценкам Би-би-си, инфицированы могут быть более 10% населения планеты, но болезнь стало сложнее диагностировать.

