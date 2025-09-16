EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ: Евросоюз отложил введение санкций против России

2 минуты чтения 14:31

Европейский союз отложил презентацию очередного 19-го пакета санкций против России на неопределенный срок. Об этом со ссылкой на европейских дипломатов сообщили Politico и Bloomberg.

Отмечается, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась от комментариев по этому вопросу. Издания пишут, что перенос введения санкций связан с тем, что президент США Дональд Трамп потребовал от европейских стран более жестких мер в качестве условия для принятия США собственных санкций. По данным Politico, Трамп и сам ЕС усиливают давление на Словакию и Венгрию, требуя от них уменьшить зависимость от российской нефти.

Самая страшная речная катастрофа России
Самая страшная речная катастрофа России
Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек
Общество17 минут чтения

19-й пакет санкций должны были представить в эту среду, 17 сентября. Ранее сообщалось, что в него мог войти полный запрет на шенгенские туристические визы для россиян, однако в Еврокомиссии вскоре заявили, что полностью запретить россиянам получать визы для въезда в Европу невозможно.

Bloomberg пишет, что недавно США потребовали от ЕС ввести 100-процентные пошлины в адрес Китая и Индии, которые закупают российскую нефть. Эти и другие меры, по мнению Вашингтона, должны были подтолкнуть Владимира Путина сесть за стол переговоров с Украиной.

Анонимный источник издания рассказал, что сейчас должностные лица «Большой семерки» работают над новым пакетом санкций и планируют завершить его в течение ближайших двух недель.

Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Мне не нравится проводить с ним много времени. Его растит отец
Общество7 минут чтения

Как отмечает Bloomberg, ранее Трамп воздерживался от введения прямых санкций против России. В то же время американские чиновники заявили, что США готовы вводить санкции только после того, как их введет Евросоюз. Таким решением Вашингтон перенес ответственность за возможные ограничения против Москвы на ЕС, которому сложно ввести пошлины для Индии и Китая, поскольку многие европейские страны зависят от этих экспортных рынков

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Самая страшная речная катастрофа России
Общество
Самая страшная речная катастрофа России
Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек
00:01
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Общество
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Мне не нравится проводить с ним много времени. Его растит отец
00:01 15 сентября
«Молчи, сынок»
Криминал
«Молчи, сынок»
В новогоднюю ночь мужчина убил молотком семь человек. Его нашли только 30 лет спустя
17:00 14 сентября
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Мир
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Его власти обеспокоены тем, что люди плохо спят и не общаются с близкими
00:01 14 сентября
Самое массовое самоубийство в США
Общество
Самое массовое самоубийство в США
Эти люди отреклись от семей, а некоторые прошли кастрацию, чтобы за ними прилетели инопланетяне 
00:01 13 сентября
Худший авторынок мира прямо сейчас
Экономика
Худший авторынок мира прямо сейчас
Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов
00:01 12 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
Первая страна Европы отказалась от доставки бумажных писем
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
Первая страна Европы отказалась от доставки бумажных писем