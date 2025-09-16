СМИ: Евросоюз отложил введение санкций против России

Европейский союз отложил презентацию очередного 19-го пакета санкций против России на неопределенный срок. Об этом со ссылкой на европейских дипломатов сообщили Politico и Bloomberg.

Отмечается, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась от комментариев по этому вопросу. Издания пишут, что перенос введения санкций связан с тем, что президент США Дональд Трамп потребовал от европейских стран более жестких мер в качестве условия для принятия США собственных санкций. По данным Politico, Трамп и сам ЕС усиливают давление на Словакию и Венгрию, требуя от них уменьшить зависимость от российской нефти.

19-й пакет санкций должны были представить в эту среду, 17 сентября. Ранее сообщалось, что в него мог войти полный запрет на шенгенские туристические визы для россиян, однако в Еврокомиссии вскоре заявили, что полностью запретить россиянам получать визы для въезда в Европу невозможно.

Bloomberg пишет, что недавно США потребовали от ЕС ввести 100-процентные пошлины в адрес Китая и Индии, которые закупают российскую нефть. Эти и другие меры, по мнению Вашингтона, должны были подтолкнуть Владимира Путина сесть за стол переговоров с Украиной.

Анонимный источник издания рассказал, что сейчас должностные лица «Большой семерки» работают над новым пакетом санкций и планируют завершить его в течение ближайших двух недель.

Как отмечает Bloomberg, ранее Трамп воздерживался от введения прямых санкций против России. В то же время американские чиновники заявили, что США готовы вводить санкции только после того, как их введет Евросоюз. Таким решением Вашингтон перенес ответственность за возможные ограничения против Москвы на ЕС, которому сложно ввести пошлины для Индии и Китая, поскольку многие европейские страны зависят от этих экспортных рынков