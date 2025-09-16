Профессиональный доносчик обвинил Пугачеву в «измене Родине»

Глава «Федерального проекта по борьбе с коррупцией» Виталий Бородин обвинил певицу Аллу Пугачеву в «измене Родине» и начал сбор подписей под петицией с требованием лишить ее звания Народной артистки России. Об этом он написал в личном телеграм-канале, уточнив, что поводом для обвинений стали слова певицы об убитом лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве в недавнем интервью.

Бородин, которого СМИ называют профессиональным доносчиком, утверждает, что своими словами Пугачева «оправдала террористические акты» и предала страну и соотечественников.

«Мы допускаем, что это интервью было подготовлено и осуществлено под контролем британских спецслужб с целью внести раскол в российское общество. Не позволим Пугачевой насмехаться над нами и считать нас бесправными», — написал он, выразив надежду, что Владимир Путин «сделает соответствующие выводы в отношении Пугачевой».

Накануне о подаче в суд иска против Пугачевой с требованием выплаты компенсации морального вреда в размере полутора миллиардов рублей, сообщил адвокат Александр Трещев. Он заявил, что ее слова о Дудаеве и критика действий российских властей оскорбляют ветеранов боевых действий.

Позже на слова Пугачевой также отреагировали глава Чечни Рамзан Кадыров и региональный министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Так, первый назвал Пугачеву «врагом народа и предателем» и потребовал от нее «не провоцировать целый народ», а второй, что своими словами певица «оскорбляет память всех погибших трехсот тысяч человек».

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил RTVI, что такая бурная реакция на слова Пугачевой ожидаема, пояснив, что в свете происходящего «реплики звезд из-за рубежа воспринимаются особенно остро, особенно когда речь идет о мрачных страницах нашей истории».

Уехавшая из России после начала вторжения в Украину Алла Пугачева в начале сентября дала свое первое с тех пор большое интервью журналистке Екатерине Гордеевой. В нем она назвала первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева, убитого российскими военными, «приличным, порядочным, интеллигентным и красивым» человеком.