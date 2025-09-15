EN
С Пугачевой потребовали полтора миллиарда рублей за слова о Дудаеве

2 минуты чтения 14:47

Адвокат Александр Трещев обратился в суд с иском, в котором он потребовал взыскать с певицы Аллы Пугачевой 1,5 миллиарда рублей компенсации морального вреда за ее слова о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве. Об этом сам Трещев сообщил газете «Известия».

Он пояснил, что в недавнем интервью певица положительно охарактеризовала первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева, убитого в 1996 году.

Так, она назвала его порядочным человеком, а также выразила сожаление, что не смогла помочь его жене, когда та об этом просила. По мнению Трещева, такая характеристика Дудаева, а также озвученная Пугачевой критика действий российских властей являются оскорблением российских ветеранов боевых действий.

Трещев заметил, что в случае удовлетворения его иска судом, он оставит себе лишь символическую сумму в один рубль, а остальные средства отправит на поддержку ветеранов.

После начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года Пугачева вместе с семьей покинула Россию и переехала в Израиль. Ее мужа — известного комика Максима Галкина, который активно высказывался против войны во время своих выступлений и в соцсетях, — российские власти признали «иноагентом».

В начале сентября Пугачева дала первое большое интервью с начала войны журналистке Екатерине Гордеевой, в котором ответила на широкий круг вопросов. После этого певицу атаковали кремлеботы, в частности, за то, что она назвала Дудаева «порядочным и интеллигентным человеком».

