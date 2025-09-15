EN
Кадыров призвал Пугачеву «не провоцировать» чеченцев

2 минуты чтения 23:24

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем телеграм-канале пост, в котором назвал российскую певицу Аллу Пугачеву «врагом народа и предателем» и потребовал от нее «не провоцировать целый народ». В интервью Катерине Гордеевой Пугачева похвалила первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева, убитого в 1996 году.

«О том, какой был Дудаев и какую пользу он принёс, в первую очередь, нужно бы спросить самих чеченцев. Его генеральские амбиции, позёрство и наплевательское отношение к настоящим проблемам чеченского народа привели к резкому росту бандитизма и полному финансовому упадку. В стране был кризис, а в республике — и того хуже. Тем временем Дудаев хвастался ракетами и танками. Схожие с Пугачёвой предатели, такие как Березовский, начали эту войну, заработали на ней миллиарды, а затем сбежали за границу. Война унесла сотни тысяч жизней, многих оставила инвалидами», — заявил Кадыров.

«Война должна вернуться туда, откуда она вышла»
«Война должна вернуться туда, откуда она вышла»
Лидер независимой Ичкерии Ахмед Закаев — о войне чеченцев на стороне Украины против Кадырова и Путина
Общество8 минут чтения

В интервью Гордеевой Пугачева рассказала, что Дудаев был «приличным, порядочным, интеллигентным и красивым» человеком. Также она сообщила, что получала просьбы о помощи от жены Дудаева Аллы.

«Мне сейчас даже стыдно ей привет передать до сих пор. Алла Федоровна, если вдруг увидите это интервью, я прошу прощения. Что не смогла ничего сделать для того, чтобы Джохар был жив, чтобы чем-то вам помочь. Ничем не могла», — сказала Пугачева.

После этого интервью эксперты зафиксировали скоординированную информационную атаку на Пугачеву, в том числе кремлеботы писали негативные комментарии про высказывания певицы о Дудаеве. Также сегодня российский адвокат Александр Трещев заявил «Известиям», что подал против Пугачевой иск на полтора миллиарда рублей. По его мнению, комплименты Дудаеву и критика российских властей «оскорбили ветеранов боевых действий».

