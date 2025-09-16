EN
Криминал

Британская аристократка получила 14 лет тюрьмы за убийство рожденного втайне ребенка

2 минуты чтения 14:25 | Обновлено: 16:27

В Великобритании суд приговорил 38-летнюю Констанс Мартен, происходящую из известной аристократической семьи, и ее 51-летнего партнера Марка Гордона к 14 годам лишения свободы за непредумышленное убийство новорожденной дочери. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, пара также признана виновной в воспрепятствовании правосудию, сокрытии рождения ребенка и жестоком обращении с ним. Гордону назначено дополнительное наказание, после освобождения он еще четыре года проведет под надзором правоохранительных органов.

Самая страшная речная катастрофа России
Самая страшная речная катастрофа России
Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек
Общество17 минут чтения

По версии следствия, 5 января 2023 года был обнаружен сгоревший автомобиль пары недалеко от Болтона на северо-западе Англии, а в нем — следы плаценты. Так стало ясно, что Констанс Мартен вновь стала матерью. Ранее органы опеки уже забрали у нее четверых детей из-за угрозы их благополучию. Полиция начала поиски беглецов, а Мартен и Гордон в течение семи недель скрывались. Они перемещались по стране на такси, не пользовались банковскими картами и жили в палатке в горах Саут-Даунс на юге Англии. Именно там их дочь Виктория погибла, уточняет AP.

Согласно материалам дела, тело девочки было найдено в садовом сарае в Брайтоне в марте 2023 года. Оно лежало в хозяйственной сумке под мусором. Суд пришел к выводу, что новорожденная умерла от переохлаждения после длительного воздействия холода. По оценке суда, у родителей было достаточно возможностей обратиться за помощью и предотвратить трагедию, но они сознательно продолжали скрываться.

После задержания в Брайтоне Констанс Мартен и Марк Гордон долго отказывались сообщить, где находится ребенок, что осложнило поиски. Камеры наблюдения зафиксировали девочку лишь один раз — в Лондоне, в том же комбинезоне, в котором ее позже нашли мертвой, пишет агентство.

«Молчи, сынок»
«Молчи, сынок»
В новогоднюю ночь мужчина убил молотком семь человек. Его нашли только 30 лет спустя
Криминал20 минут чтения

Следствие пришло к выводу, что действия пары свидетельствовали о полном пренебрежении безопасностью ребенка.

Associated Press также сообщает, что Марк Гордон ранее провел 20 лет в американской тюрьме за похищение и сексуальное насилие и был депортирован в Великобританию после освобождения. Констанс Мартен происходит из обеспеченной аристократической семьи и в прошлом училась актерскому мастерству.

