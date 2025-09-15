EN
СМИ сообщили о сотрудничестве США с еще одним союзником России

16:11

Администрация Дональда Трампа в последние месяцы активизировала сотрудничество с правящей хунтой в Мали, сообщает The Washington Post со ссылкой на нескольких американских чиновников. 

Издание напоминает, что после переворота 2021 года и прихода к власти полковника Ассими Гоиты Мали выстраивала военное сотрудничество с Москвой. Теперь на сближение с республикой пошел и Вашингтон.

По данным источников The Washington Post, США начали обмен разведывательной информацией с хунтой, чтобы помочь малийской армии сдерживать наступление исламистских группировок, связанных с «Аль-Каидой» и «Исламским государством». Как уточняет издание, эти шаги вписываются в более широкую стратегию администрации Трампа по возобновлению отношений с малийскими властями, от которых США отстранились после переворота.

Россию записали в «квартет хаоса»
Россию записали в «квартет хаоса»
Вместе с другими членами она подрывает «мировой порядок». Кто еще туда входит и что они делают?
Мир8 минут чтения

При Джо Байдене Вашингтон безуспешно пытался добиться демократических реформ, вводил санкции против высокопоставленных военных за сотрудничество с ЧВК «Вагнер» и критиковал нарушения прав человека. Теперь, по словам собеседников издания, «правила игры меняются». Администрация Трампа дает понять, что не будет оценивать, как малийские военные пришли к власти, и готова сотрудничать, если и хунта готова к этому.

По информации The Washington Post, в июле заместитель старшего директора Совета национальной безопасности США по борьбе с терроризмом Рудольф Аталла посетил Бамако и публично заявил, что США хотят помочь в борьбе с экстремистами. На закрытых встречах он подтвердил, что обсуждаются различные варианты поддержки, от обмена разведданными до поставок техники и обучения малийских военных. По данным источников, ЦРУ уже получило расширенные полномочия для обмена разведданными с Мали. Позже страну посетили представитель Госдепартамента Уильям Стивенс и делегации Конгресса. 

Россия, под информации газеты, остается главным военным партнером Мали, что подтверждал ранее и Владимир Путин. После прихода к власти Гоиты в стране работали наемники ЧВК «Вагнер», а после смерти Евгения Пригожина их заменила новая российская структура «Африка Корпус». Как пишет The Washington Post, новоприбывшие силы не смогли остановить наступление исламистских группировок, которые продолжают укреплять позиции и атаковать военные и экономические объекты. Американские чиновники при этом не поднимали вопрос о связях Мали с Россией. 

Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Его власти обеспокоены тем, что люди плохо спят и не общаются с близкими
Мир7 минут чтения

Стратегия США в отношении сотрудничества с Мали пока еще формируется, уточняет издание. В частности, обсуждается, как учитывать обвинения в нарушении прав человека и минимизировать риск передачи данных Москве. Один из действующих американских чиновников назвал Мали «крайне сложным партнером».

Ранее США предприняли шаги по смягчению санкционной политики и в отношении другого партнера России – Беларуси. На прошлой неделе представитель президента Дональда Трампа Джон Коул объявил о снятии санкций с белорусской авиакомпании «Белавиа» после освобождения Минском десятков политзаключенных. По оценкам СМИ, цель этих мер — ослабить зависимость Беларуси от Москвы и создать условия для дальнейшей нормализации отношений.

