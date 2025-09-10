Пугачева впервые объяснила свой отъезд из России

Российская певица Алла Пугачева в интервью Катерине Гордеевой впервые объяснила, почему она уехала из России после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Осенью 2022 года Пугачева уехала на лечение в Израиль, однако провоенная часть российского общества решила, что певица покинула страну навсегда. Сама Пугачева говорит, что не собиралась эмигрировать, но после того, как в ее сторону посыпались «сплошные оскорбления» из-за антивоенной позиции, она изменила свое мнение.

По словам Пугачевой, после того как Максим Галкин публично высказался против войны, с ней захотел поговорить первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Ну, Сережу я знала. Я всегда к нему хорошо относилась. Думаю, ну, пойду, поговорим. Может, что подскажет», — рассказала певица. В разговоре с Кириенко она отметила, что ее беспокоит «вседозволенность» по отношению к ее семье, и предупредила чиновника, что ее случай станет лишь репетицией. «Я волнуюсь за вас», — добавила она.

В тот день Пугачева также обсуждала с Кириенко антивоенное заявление Галкина. По словам певицы, на столе у чиновника лежали «все материалы про Макса», однако Кириенко тогда сказал ей, что Галкин высказался на эмоциях, и что он не видит никакого повода для волнений.

«Я говорю, ну подождите, вы бы предупредили хотя бы, что нет свободы слова уже? [Он] говорит: “не волнуйтесь, все нормально”», — пересказала диалог Пугачева. Затем, по ее словам, она почувствовала «что-то не то» и поцеловала Кириенко, зная, что уже вряд ли с ним встретится.

После встречи с чиновником Пугачева рассказала Игорю Николаеву и Игорю Крутому, как Кириенко «все правильно понимает». Она поделилась, что была в восторге от разговора, но спустя два дня, 16 октября, Галкину присвоили статус «иноагента».

Пугачева также рассказала, что вскоре после включения Галкина в реестр «иноагентов» их детей — Елизавету и Гарри — начали «троллить» в школе, называя «детьми шпионов». Именно после этого, по ее словам, она решила уехать из страны.

«Мы собрали чемоданчики, позвонили папе, сказали, что выезжаем. С собой у нас было 30 тысяч долларов, которые можно провезти. И уехали в Израиль», — рассказала певица.