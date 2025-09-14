Германия ужесточила выдачу виз россиянам

Германия ужесточила выдачу шенгенских и национальных виз гражданам России из-за рисков безопасности для ЕС. Об этом заявили в пресс-службе посольства ФРГ в Москве, пишет RTVI.
12 сентября агентство DPA сообщило, что Германия намерена добиваться ограничений на выдачу виз россиянам для поездок в страны Шенгенской зоны. В документах говорится о требовании к Еврокомиссии реализовать рекомендации 2022 года, согласно которым туристические визы для граждан России должны быть значительно сокращены.
RTVI направил запрос в посольство Германии с просьбой прокомментировать эту информацию. В дипмиссии ответили, что в результате военных действий России на территории Украины «возникают высокие риски безопасности для ЕС».
«В связи с этим федеральное правительство ужесточило критерии выдачи виз гражданам России. Это касается как национальных виз, так и, в соответствии с директивами ЕС, шенгенских виз. Российские заявители, которые не имеют веских причин для поездки, должны быть готовы к более длительным и тщательным процедурам рассмотрения заявлений», — сообщили в посольстве.
При этом в пресс-службе не уточнили, действительно ли Германия добивается ужесточения визового режима для россиян в рамках нового пакета санкций.
Издание Politico писало, что ЕС готовит отдельный документ с рекомендациями по ужесточению правил выдачи шенгенских виз для россиян и граждан других так называемых «враждебных стран». Этот документ не войдет в следующий пакет санкций против России и, как ожидается, будет опубликован лишь в конце года.
Источники издания утверждают, что документ будет представлять собой общую стратегию, а не обязательную директиву. Страны ЕС по-прежнему смогут самостоятельно определять свою визовую политику, так как Еврокомиссия не имеет юридических полномочий вводить полный запрет на въезд.