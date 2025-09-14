EN
Общество

Германия ужесточила выдачу виз россиянам

2 минуты чтения 10:03

Германия ужесточила выдачу шенгенских и национальных виз гражданам России из-за рисков безопасности для ЕС. Об этом заявили в пресс-службе посольства ФРГ в Москве, пишет RTVI.

12 сентября агентство DPA сообщило, что Германия намерена добиваться ограничений на выдачу виз россиянам для поездок в страны Шенгенской зоны. В документах говорится о требовании к Еврокомиссии реализовать рекомендации 2022 года, согласно которым туристические визы для граждан России должны быть значительно сокращены.

Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Этот город хочет ввести лимит на пользование смартфонами
Его власти обеспокоены тем, что люди плохо спят и не общаются с близкими
Мир7 минут чтения

RTVI направил запрос в посольство Германии с просьбой прокомментировать эту информацию. В дипмиссии ответили, что в результате военных действий России на территории Украины «возникают высокие риски безопасности для ЕС». 

«В связи с этим федеральное правительство ужесточило критерии выдачи виз гражданам России. Это касается как национальных виз, так и, в соответствии с директивами ЕС, шенгенских виз. Российские заявители, которые не имеют веских причин для поездки, должны быть готовы к более длительным и тщательным процедурам рассмотрения заявлений», — сообщили в посольстве.

При этом в пресс-службе не уточнили, действительно ли Германия добивается ужесточения визового режима для россиян в рамках нового пакета санкций.

Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
Общество9 минут чтения

Издание Politico писало, что ЕС готовит отдельный документ с рекомендациями по ужесточению правил выдачи шенгенских виз для россиян и граждан других так называемых «враждебных стран». Этот документ не войдет в следующий пакет санкций против России и, как ожидается, будет опубликован лишь в конце года.

Источники издания утверждают, что документ будет представлять собой общую стратегию, а не обязательную директиву. Страны ЕС по-прежнему смогут самостоятельно определять свою визовую политику, так как Еврокомиссия не имеет юридических полномочий вводить полный запрет на въезд.

