Генконсульство Испании в Москве временно прекратило принимать заявления на визы

Генеральное консульство Испании в Москве по «техническим причинам» прекратило прием заявлений на визы, следует из информации на сайте обслуживающего это представительство визового центра BLS.

Заявления не будут приниматься «до дальнейшего уведомления». При этом посвященная подаче документов на визу в генеральное консульство Испании в Санкт-Петербурге страница BLS таких сведений не содержит — на ней указана лишь информация о закрытии визового центра 15 сентября в связи с праздником в Испании.

Телеграм-канал «Улететь» отмечает, что приостановка приема документов в визовый центр при генеральном консульстве в Москве означает также невозможность подачи заявлений в Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону.

Также «Улететь» отмечает, что сайт визового центра полноценно не работал с конца июля — сервис не позволял записаться на прием из-за технических сложностей при подаче заявки. Авторы телеграм-канала отмечают, что получали жалобы на работу сайта BLS до появления новостей о возможном ужесточении порядка выдачи туристических шенгенских виз гражданам России.

В 2024 году Испания заняла третье место по количеству выданных шенгенских виз россиянам, уступив лишь Франции и Италии. При этом доля отказов в выдаче визы россиянам у испанских дипломатических представительств оказалась выше средних показателей среди всех стран, входящих в Шенгенское соглашение — 13% против 7,5%.

Ранее издание Politico сообщило о возможном ужесточении правил выдачи шенгенских виз россиянам. По данным журналистов, ЕС готовит документ с рекомендациями по выдаче проездных документов гражданам России, который будет содержать рекомендации с перечислениями более строгих критериев. При этом, как отмечается в тексте, органы власти ЕС не могут принять обязательное для всех стран решение — они все также будут самостоятельно определять свою визовую политику.