СМИ: бывшая республика СССР задумалась пускать россиян без загранпаспортов

Россия и Узбекистан ведут переговоры о том, чтобы российские граждане могли въезжать в Узбекистан по внутренним паспортам, сообщил «Известиям» источник в Министерстве иностранных дел Узбекистана. При этом точные сроки реализации этих планов пока неизвестны.

«Переговорный процесс по данному вопросу продолжается и проходит необходимые внутригосударственные процедуры. В настоящее время стороны ведут согласовательную работу по отдельным аспектам, поэтому говорить о конкретных сроках реализации пока преждевременно», — рассказал источник «Известий».

Весной президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках программы по повышению туристической привлекательности страны поручил Министерству иностранных дел провести переговоры и внести предложения по въезду россиян без загранпаспортов на срок до 30 дней. Также власти Узбекистана могу разрешить въезд по внутренним паспортам и ID-картам гражданам Азербайджана и Казахстана.

Если новые правила пересечения границы будут приняты, Узбекистан станет пятой страной, позволяющей россиянам въезжать по внутреннему паспорту. Сейчас граждане России могут посещать без загранпаспорта Армению, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

Граждане Узбекистана могут въезжать в Россию по биометрическому паспорту гражданина Узбекистана. В течение семи дней узбекистанцы могут находиться в России свободно, а после этого они обязаны встать на учет по месту пребывания.

Россияне, которые находятся в Узбекистане более 15 дней, должны оформлять временную регистрацию по месту пребывания. Например, это можно сделать в гостинице.