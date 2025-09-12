EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

СМИ: бывшая республика СССР задумалась пускать россиян без загранпаспортов

2 минуты чтения 18:16

Россия и Узбекистан ведут переговоры о том, чтобы российские граждане могли въезжать в Узбекистан по внутренним паспортам, сообщил «Известиям» источник в Министерстве иностранных дел Узбекистана. При этом точные сроки реализации этих планов пока неизвестны.

«Переговорный процесс по данному вопросу продолжается и проходит необходимые внутригосударственные процедуры. В настоящее время стороны ведут согласовательную работу по отдельным аспектам, поэтому говорить о конкретных сроках реализации пока преждевременно», — рассказал источник «Известий».

Я переехала в Узбекистан и счастлива
Я переехала в Узбекистан и счастлива
Мой уровень жизни тут намного выше, чем в России. Тут дешево, но женщинам здесь живется непросто
Общество10 минут чтения

Весной президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках программы по повышению туристической привлекательности страны поручил Министерству иностранных дел провести переговоры и внести предложения по въезду россиян без загранпаспортов на срок до 30 дней. Также власти Узбекистана могу разрешить въезд по внутренним паспортам и ID-картам гражданам Азербайджана и Казахстана.

Если новые правила пересечения границы будут приняты, Узбекистан станет пятой страной, позволяющей россиянам въезжать по внутреннему паспорту. Сейчас граждане России могут посещать без загранпаспорта Армению, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

Худший авторынок мира прямо сейчас
Худший авторынок мира прямо сейчас
Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов
Экономика11 минут чтения

Граждане Узбекистана могут въезжать в Россию по биометрическому паспорту гражданина Узбекистана. В течение семи дней узбекистанцы могут находиться в России свободно, а после этого они обязаны встать на учет по месту пребывания.

Россияне, которые находятся в Узбекистане более 15 дней, должны оформлять временную регистрацию по месту пребывания. Например, это можно сделать в гостинице.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Худший авторынок мира прямо сейчас
Экономика
Худший авторынок мира прямо сейчас
Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов
00:01
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Мир
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
00:01 10 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Общество
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
00:01 8 сентября
Ложный след
Криминал
Ложный след
Полиция больше 20 лет не могла раскрыть убийство медсестры. Оказалось, главная улика все это время была у них в офисе
17:00 7 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Катастрофа на Тянь-Шане
Общество
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
00:01 2 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram