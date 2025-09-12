Назван предел человеческой жизни

Современный предел продолжительности жизни человека составляет 120–125 лет и лишь научный прорыв способен продлить этот срок. Об этом в разговоре с ТАСС заявила главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Ольга Ткачева.

«Несмотря на быстрый прогресс геронтологии, многие специалисты полагают, что теоретический предел человеческой жизни находится в районе 120-125 лет, так что достижение рубежа в 150 лет потребует поистине революционных научно-медицинских прорывов», — сказала она.

Заявление Ткачевой последовало после слов председателя КНР Си Цзиньпина о перспективах продления жизни человека до 150 лет. Комментируя этот прогноз, гериатр отметила, что такой сценарий ей кажется «чрезвычайно оптимистичным».

Высказывание китайского лидера стало частью его беседы с Владимиром Путиным и северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. Разговор политиков состоялся по пути на военный парад в Пекине и был случайно зафиксирован микрофонами китайской телекомпании CCTV. Сигнал также получили западные СМИ, в том числе Bloomberg, который опубликовал фрагменты диалога.

Как пишет агентство, первым заговорил Си: «Раньше люди редко доживали до 70 лет, а сейчас в 70 лет ты еще ребенок». Его слова переводчик озвучил по-русски для Путина. Ответ Путина на русском языке разобрать было сложно, однако в китайском переводе для Си он прозвучал так: «С развитием биотехнологий человеческие органы можно пересаживать постоянно. Чем дольше вы живете, тем моложе становитесь, и можно даже достичь бессмертия».

Си Цзиньпин продолжил и заявил, что согласно прогнозам, уже в этом столетии человек сможет дожить до 150 лет.

Агентство отметило, что тема возраста и здоровья давно вызывает обеспокоенность у Си и Путина, при этом ни один из них до сих пор не назвал преемника. Тем временем, 72-летний Си отменил ограничение на президентские сроки и сейчас готовится к возможному четвертому сроку в 2027 году. Путин, его ровесник, изменил российскую Конституцию, чтобы сохранить власть, добавил Bloomberg.

Позже стало известно, что агентство Reuters, также опубликовавшее видео с парада, удалило фрагмент разговора Путина и Си Цзиньпина о бессмертии по требованию юридического отдела CCTV. В обращении телеканала утверждалось, что агентство нарушило условия использования записи.



