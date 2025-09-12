EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Набиуллина объяснила невозможность купить квартиру для россиян

2 минуты чтения 18:12 | Обновлено: 18:16

К резкому росту цен на недвижимость в России привели льготные ипотечные программы. Такое заявление сделала глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания совета директоров, сообщает РИА «Новости».

По словам Набиуллиной, льготная ипотека стала мощным денежным стимулом, но почти не увеличила объемы строительства. «С начала 2020 года объемы строительства выросли всего на 10%, а цены — в два раза. В итоге доступность жилья не повысилась, даже несмотря на рост доходов населения», — подчеркнула она. Глава ЦБ назвала это наглядным примером того, к чему приводит стимулирование спроса без учета возможностей рынка предложить больше жилья.

Худший авторынок мира прямо сейчас
Худший авторынок мира прямо сейчас
Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов
Экономика11 минут чтения

Говоря о льготных программах, Набиуллина указала и на другую проблему — растущую нагрузку на бюджет. По ее словам, льготные программы нужно делать точечными и адресными. Если их много и государство полностью берет на себя риск повышения ставок, то значительная часть бюджета уходит на компенсации банкам, пояснила председатель Банка России.

В начале сентября правительство уже выделило 100,4 миллиарда рублей на субсидирование действующих программ — «Семейной ипотеки», «Дальневосточной и арктической ипотеки» и «Льготной ипотеки». Глава ЦБ уточнила, что эти деньги пойдут не на расширение льгот, а на выплату возросших компенсаций по ранее выданным кредитам из-за повышения процентных ставок.

Самый богатый должник в мире
Самый богатый должник в мире
Госдолг США приближается к критической отметке и угрожает всем странам мира. Все правда очень плохо?
Экономика15 минут чтения

Набиуллина подчеркнула, что масштабные льготные схемы не только подталкивают цены на жилье вверх быстрее, чем растут доходы граждан, но и становятся постоянным источником бюджетных расходов. По ее словам, сейчас власти концентрируют поддержку на приоритетных направлениях — для отдельных категорий граждан и отраслей, где помощь действительно необходима.

Ранее 12 сентября ЦБ объявил о снижении ключевой ставки до 17% годовых. В пресс-релизе регулятора сообщается, что экономика России «продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Худший авторынок мира прямо сейчас
Экономика
Худший авторынок мира прямо сейчас
Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов
00:01
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Мир
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
00:01 10 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Общество
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
00:01 8 сентября
Ложный след
Криминал
Ложный след
Полиция больше 20 лет не могла раскрыть убийство медсестры. Оказалось, главная улика все это время была у них в офисе
17:00 7 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Катастрофа на Тянь-Шане
Общество
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
00:01 2 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram