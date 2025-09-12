Набиуллина объяснила невозможность купить квартиру для россиян

К резкому росту цен на недвижимость в России привели льготные ипотечные программы. Такое заявление сделала глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания совета директоров, сообщает РИА «Новости».

По словам Набиуллиной, льготная ипотека стала мощным денежным стимулом, но почти не увеличила объемы строительства. «С начала 2020 года объемы строительства выросли всего на 10%, а цены — в два раза. В итоге доступность жилья не повысилась, даже несмотря на рост доходов населения», — подчеркнула она. Глава ЦБ назвала это наглядным примером того, к чему приводит стимулирование спроса без учета возможностей рынка предложить больше жилья.

Говоря о льготных программах, Набиуллина указала и на другую проблему — растущую нагрузку на бюджет. По ее словам, льготные программы нужно делать точечными и адресными. Если их много и государство полностью берет на себя риск повышения ставок, то значительная часть бюджета уходит на компенсации банкам, пояснила председатель Банка России.

В начале сентября правительство уже выделило 100,4 миллиарда рублей на субсидирование действующих программ — «Семейной ипотеки», «Дальневосточной и арктической ипотеки» и «Льготной ипотеки». Глава ЦБ уточнила, что эти деньги пойдут не на расширение льгот, а на выплату возросших компенсаций по ранее выданным кредитам из-за повышения процентных ставок.

Набиуллина подчеркнула, что масштабные льготные схемы не только подталкивают цены на жилье вверх быстрее, чем растут доходы граждан, но и становятся постоянным источником бюджетных расходов. По ее словам, сейчас власти концентрируют поддержку на приоритетных направлениях — для отдельных категорий граждан и отраслей, где помощь действительно необходима.

Ранее 12 сентября ЦБ объявил о снижении ключевой ставки до 17% годовых. В пресс-релизе регулятора сообщается, что экономика России «продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста».