ЦБ сообщил о всплеске жалоб россиян на блокировки денег банками

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о всплеске жалоб россиян на необоснованные блокировки средств банками. Ее слова приводят РИА «Новости» и РБК.

«Про блокировку. Действительно нас беспокоит. Мы также видели всплеск жалоб по необоснованным блокировкам средств граждан. И, конечно, здесь очень важно принять все меры для того, чтобы у абсолютно добросовестных людей средства не блокировались», — сказала Набиуллина во время пресс-конференции.

По ее словам, существуют разные основания для блокировки счетов, и Центробанк уже ориентировал банки на то, чтобы они не смешивали эти механизмы, четко разъясняли клиентам причины ограничений и обеспечивали эффективную систему обжалования подобных решений.

«Я просто напомню, что у нас блокироваться средства могут по сути по трем основаниям. Когда применяются меры для борьбы с мошенниками, есть подозрение на то, что операции мошеннические. Если есть отмывание денег, противодействие отмыванию денег и третье — это нарушение налогового законодательства. Вот когда банки могут приостанавливать операции», — добавила глава ЦБ.

При этом Набиуллина пояснила, что любую операцию, если нужна разблокировка, можно провести лично, придя в отделение банка.

В конце августа Центробанк обязал российские банки раскрывать клиентам причины блокировки карт и счетов. В информационном письме регулятора сообщалось, что кредитные организации должны указывать конкретные нормы закона, на основании которых принимаются такие меры, а также разъяснять, как можно снять ограничения.

«Сейчас смотрим, как эти рекомендации выполняются, но мы видим: банки обычно чутко реагируют на наши рекомендации. Надеюсь эту проблему удастся решить», – заключила Набиуллина.

Еще в июле на портале «Банки.ру» начали появляться жалобы россиян на блокировки их счетов кредитными организациями. «Известия» писали, что подобные меры затронули, в том числе, клиентов ВТБ, «Газпромбанка» и платежного сервиса «МТС Деньги».

Часто блокировки происходили после обычных действий: перевода денег родственникам или оплаты товаров по QR-коду. В самих банках происходящее объяснили борьбой с «дропперством» — оформлением счетов на подставных лиц и их использованием в мошеннических схемах.