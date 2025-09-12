EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

ЦБ сообщил о всплеске жалоб россиян на блокировки денег банками

2 минуты чтения 17:27

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о всплеске жалоб россиян на необоснованные блокировки средств банками. Ее слова приводят РИА «Новости» и РБК.

«Про блокировку. Действительно нас беспокоит. Мы также видели всплеск жалоб по необоснованным блокировкам средств граждан. И, конечно, здесь очень важно принять все меры для того, чтобы у абсолютно добросовестных людей средства не блокировались», — сказала Набиуллина во время пресс-конференции.

Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
Мир8 минут чтения

По ее словам, существуют разные основания для блокировки счетов, и Центробанк уже ориентировал банки на то, чтобы они не смешивали эти механизмы, четко разъясняли клиентам причины ограничений и обеспечивали эффективную систему обжалования подобных решений.

«Я просто напомню, что у нас блокироваться средства могут по сути по трем основаниям. Когда применяются меры для борьбы с мошенниками, есть подозрение на то, что операции мошеннические. Если есть отмывание денег, противодействие отмыванию денег и третье — это нарушение налогового законодательства. Вот когда банки могут приостанавливать операции», — добавила глава ЦБ.

При этом Набиуллина пояснила, что любую операцию, если нужна разблокировка, можно провести лично, придя в отделение банка. 

В конце августа Центробанк обязал российские банки раскрывать клиентам причины блокировки карт и счетов. В информационном письме регулятора сообщалось, что кредитные организации должны указывать конкретные нормы закона, на основании которых принимаются такие меры, а также разъяснять, как можно снять ограничения.

«Сейчас смотрим, как эти рекомендации выполняются, но мы видим: банки обычно чутко реагируют на наши рекомендации. Надеюсь эту проблему удастся решить», – заключила Набиуллина.

Худший авторынок мира прямо сейчас
Худший авторынок мира прямо сейчас
Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов
Экономика11 минут чтения

Еще в июле на портале «Банки.ру» начали появляться жалобы россиян на блокировки их счетов кредитными организациями. «Известия» писали, что подобные меры затронули, в том числе, клиентов ВТБ, «Газпромбанка» и платежного сервиса «МТС Деньги».

Часто блокировки происходили после обычных действий: перевода денег родственникам или оплаты товаров по QR-коду. В самих банках происходящее объяснили борьбой с «дропперством» — оформлением счетов на подставных лиц и их использованием в мошеннических схемах.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Худший авторынок мира прямо сейчас
Экономика
Худший авторынок мира прямо сейчас
Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов
00:01
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Мир
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
00:01 10 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Общество
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
00:01 8 сентября
Ложный след
Криминал
Ложный след
Полиция больше 20 лет не могла раскрыть убийство медсестры. Оказалось, главная улика все это время была у них в офисе
17:00 7 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Катастрофа на Тянь-Шане
Общество
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
00:01 2 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram