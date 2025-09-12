Крупнейшие российские банкиры спорят о важных решениях Центробанка на щелбаны

Руководство банка ВТБ регулярно заключает пари на щелбаны о том, какое решение по ключевой ставке примет Банк России на очередном заседании. Об этом первый заместитель председатель правления ВТБ Дмитрий Пьянов рассказал в эфире «Радио РБК».

Пьянов заявил, что летом проиграл «спор на щелбаны» с главой ВТБ Андреем Костиным. 6 июня Центробанк понизил ключевую ставку с 21% до 20%. Председатель правления банка предполагал такой сценарий, а его заместитель ожидал, что этот параметр останется на прежнем уровне. «10 щелчков» Костин раздал виртуально, в телеграм-канале банка.

«В этот раз с Андреем Леонидовичем [Костиным] мы не спорили, но я спорил с другим членом правления, не буду называть его имя. Он считал, что будет более агрессивное снижение. Приехал воодушевленный с Восточного экономического форума и считал, что снижение будет на 300 базисных пунктов. Я выиграл этот спор тоже на щелбаны, но не с председателем правления», — рассказал Пьянов в эфире РБК.

Сегодня Центробанк снизил ключевую ставку с 18% до 17% годовых. Регулятор утверждает, что российская экономика возвращается к «траектории сбалансированного роста».

Топ-менеджер сказал, что встретил сегодняшнее решение «в горести», потому что ВТБ мог бы получить больше прибыли от более существенного снижения ставки.

Также во время эфира Пьянов дал совет о том, куда лучше всего вложить один миллион рублей. Он подчеркнул, что выбор зависит от готовности инвестора к риску.

Традиционным и наиболее безопасным способом вложить миллион рублей по-прежнему является банковский вклад, сообщил эксперт. Более прогрессивной и высокорисковой опцией могут быть фонды денежного рынка.