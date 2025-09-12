EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Крупнейшие российские банкиры спорят о важных решениях Центробанка на щелбаны

2 минуты чтения 23:56

Руководство банка ВТБ регулярно заключает пари на щелбаны о том, какое решение по ключевой ставке примет Банк России на очередном заседании. Об этом первый заместитель председатель правления ВТБ Дмитрий Пьянов рассказал в эфире «Радио РБК».

Пьянов заявил, что летом проиграл «спор на щелбаны» с главой ВТБ Андреем Костиным. 6 июня Центробанк понизил ключевую ставку с 21% до 20%. Председатель правления банка предполагал такой сценарий, а его заместитель ожидал, что этот параметр останется на прежнем уровне. «10 щелчков» Костин раздал виртуально, в телеграм-канале банка.

Худший авторынок мира прямо сейчас
Худший авторынок мира прямо сейчас
Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов
Экономика11 минут чтения

«В этот раз с Андреем Леонидовичем [Костиным] мы не спорили, но я спорил с другим членом правления, не буду называть его имя. Он считал, что будет более агрессивное снижение. Приехал воодушевленный с Восточного экономического форума и считал, что снижение будет на 300 базисных пунктов. Я выиграл этот спор тоже на щелбаны, но не с председателем правления», — рассказал Пьянов в эфире РБК.

Сегодня Центробанк снизил ключевую ставку с 18% до 17% годовых. Регулятор утверждает, что российская экономика возвращается к «траектории сбалансированного роста».

Топ-менеджер сказал, что встретил сегодняшнее решение «в горести», потому что ВТБ мог бы получить больше прибыли от более существенного снижения ставки.

Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
У меня почти не получается откладывать, а все деньги уходят на семью. Но я верю, что выход есть
Экономика9 минут чтения

Также во время эфира Пьянов дал совет о том, куда лучше всего вложить один миллион рублей. Он подчеркнул, что выбор зависит от готовности инвестора к риску.

Традиционным и наиболее безопасным способом вложить миллион рублей по-прежнему является банковский вклад, сообщил эксперт. Более прогрессивной и высокорисковой опцией могут быть фонды денежного рынка.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Самое массовое самоубийство в США
Общество
Самое массовое самоубийство в США
Эти люди отреклись от семей, а некоторые прошли кастрацию, чтобы за ними прилетели инопланетяне 
00:01 13 сентября
Худший авторынок мира прямо сейчас
Экономика
Худший авторынок мира прямо сейчас
Сотни тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет России — потерять триллион рублей налогов
00:01
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Мир
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
00:01 10 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Общество
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
00:01 8 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Катастрофа на Тянь-Шане
Общество
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
00:01 2 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram