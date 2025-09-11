Валерия и Иосиф Пригожин заплатили миллион рублей за такси в Турции

Российская певица Валерия и ее супруг — продюсер Иосиф Пригожин — пострадали от действий мошенника в Турции. Водитель такси снял с их карты 12 тысяч долларов за поездку (чуть больше миллиона рублей), а затем скрылся. Об этом сам Пригожин рассказал в разговоре с «Газетой.ру».

Подробности произошедшего ранее опубликовал близкий к силовым структурам телеграм-канал Mash. Пригожин эту информацию подтвердил.

Инцидент, как отмечается, произошел в Стамбуле. По данным телеграм-канала, местный водитель такси, на котором передвигались артисты, оценил их поездку в 30 долларов (2,5 тысячи рублей). Мужчина попросил заранее оплатить поездку картой и протянул пассажирам POS-терминал.

Сообщается, что платеж трижды «не проходил» и Пригожину пришлось раз за разом прикладывать к терминалу свою карту. По итогу со счета продюсера списалось 12 тысяч долларов — четыре раза по три тысячи долларов.

Телеграм-канал пишет, что супруги успели сфотографировать номера автомобиля и обратились с заявлением в полицию. Силовики нашли мошенника и добились возврата средств. Отмечается, что деньги были возвращены артистам наличными и в местной валюте.

