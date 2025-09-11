Названа профессия с самым большим ростом зарплат этим летом

Самый заметный рост в зарплатных предложениях летом 2025 года был зафиксирован у дворников — в среднем на 25% больше, чем год назад. По данным «Авито Работы», в том сезоне им стали предлагать до 51,5 тысячи рублей в месяц, пишет РБК.

Согласно исследованию аналитиков, этим летом лидером по росту зарплатных предложений по сравнению с аналогичным периодом 2024 года стала сфера ЖКХ и городской инфраструктуры. Средние зарплатные предложение для специалистов в этой отрасли выросли на 43% и достигли 79 640 рублей в месяц при фиксированном графике.

По данным «Авито Работы», наибольшую динамику показали именно вакансии дворников — средние зарплатные предложения для них выросли на 25% по сравнению с прошлым годом и составили 51 541 рубль в месяц. Аналитики отметили, что график работы зависит от конкретного объекта: он может включать раздельные смены утром и вечером по 4–5 часов либо полный день с гибким распределением задач. Ранее hh.ru выяснил, что в мае 2025 года среднее зарплатное предложение для дворников было одним из самых низких — 38,9 тысячи рублей.

В «Авито Работы» также выяснили, что этим летом на 8% выросли зарплатные предложения для соискателей на должность электрика — при фиксированном графике им предлагали в среднем 77 204 рубля в месяц.

В тройку отраслей с наибольшим приростом средних зарплатных предложений вошли транспортное машиностроение (рост на 38% год к году) и тяжелое машиностроение (на 35%). Соискателям в этих сферах предлагали в среднем 117 809 и 129 649 рублей в месяц соответственно при полной занятости.

Значительный рост средних зарплат летом 2025 года был также зафиксирован у слесарей — на 18%, до 96 733 рублей в месяц при полной занятости, а также у токарей — на 13%, до 176 686 рублей ежемесячно.

Согласно исследованию провластного Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), россиянам необходимо 227 тысяч рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми. Это в 2,5 раза превышает среднюю зарплату по стране.



