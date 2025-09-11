EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Названа профессия с самым большим ростом зарплат этим летом

2 минуты чтения 10:11

Самый заметный рост в зарплатных предложениях летом 2025 года был зафиксирован у дворников — в среднем на 25% больше, чем год назад. По данным «Авито Работы», в том сезоне им стали предлагать до 51,5 тысячи рублей в месяц, пишет РБК.

Согласно исследованию аналитиков, этим летом лидером по росту зарплатных предложений по сравнению с аналогичным периодом 2024 года стала сфера ЖКХ и городской инфраструктуры. Средние зарплатные предложение для специалистов в этой отрасли выросли на 43% и достигли 79 640 рублей в месяц при фиксированном графике.

На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Американцы делают ставки на ее личную жизнь и выигрывают тысячи долларов. Даже политики монетизируют помолвку звезды
Интернет и мемы10 минут чтения

По данным «Авито Работы», наибольшую динамику показали именно вакансии дворников — средние зарплатные предложения для них выросли на 25% по сравнению с прошлым годом и составили 51 541 рубль в месяц. Аналитики отметили, что график работы зависит от конкретного объекта: он может включать раздельные смены утром и вечером по 4–5 часов либо полный день с гибким распределением задач. Ранее hh.ru выяснил, что в мае 2025 года среднее зарплатное предложение для дворников было одним из самых низких — 38,9 тысячи рублей. 

В «Авито Работы» также выяснили, что этим летом на 8% выросли зарплатные предложения для соискателей на должность электрика — при фиксированном графике им предлагали в среднем 77 204 рубля в месяц.

В тройку отраслей с наибольшим приростом средних зарплатных предложений вошли транспортное машиностроение (рост на 38% год к году) и тяжелое машиностроение (на 35%). Соискателям в этих сферах предлагали в среднем 117 809 и 129 649 рублей в месяц соответственно при полной занятости.

Значительный рост средних зарплат летом 2025 года был также зафиксирован у слесарей — на 18%, до 96 733 рублей в месяц при полной занятости, а также у токарей — на 13%, до 176 686 рублей ежемесячно.

Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
Общество9 минут чтения

Согласно исследованию провластного Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), россиянам необходимо 227 тысяч рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми. Это в 2,5 раза превышает среднюю зарплату по стране.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Мир
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
00:01 10 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Общество
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
00:01 8 сентября
Ложный след
Криминал
Ложный след
Полиция больше 20 лет не могла раскрыть убийство медсестры. Оказалось, главная улика все это время была у них в офисе
17:00 7 сентября
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Интернет и мемы
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Американцы делают ставки на ее личную жизнь и выигрывают тысячи долларов. Даже политики монетизируют помолвку звезды
00:01 7 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 