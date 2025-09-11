EN
Россияне оценили свое материальное положение

2 минуты чтения 16:40 | Обновлено: 16:44

Почти половина россиян чувствуют себя финансово уверенно. Об этом говорят результаты опроса провластного фонда ВЦИОМ, проведенного в июле 2025 года. 

По данным исследования, сейчас 49% россиян считают, что им хватает денег, тогда как в 2006 году так отвечали лишь 18%. При этом доля тех, кому денег совсем не хватает, за последние 20 лет сократилась с 43% до 18%.

Около трети респондентов (32%) сообщили, что им скорее не хватает денег, и еще 18% признались в острой нехватке средств. Женщины чаще мужчин жалуются на финансовые трудности: 53% против 46%. Наиболее обеспеченными себя ощущают представители поколения оттепели (рожденные до 1947 года) — 55%, а реже всего о достатке говорят люди поколения застоя (1948–1967 годы) — 44%.

Положительные изменения, согласно данным ВЦИОМ, заметны и среди работающих россиян. На вопрос, хватало ли в прошлом месяце денег до зарплаты на продукты и товары первой необходимости, 56% ответили, что «определенно хватало» (в 2020 году таких было 50%). Ещё 28 % признались, что хватало с трудом, и 15% сказали, что не хватало совсем.

Эксперт Аналитического центра ВЦИОМ Алексей Ручин объяснил рост финансовой уверенности структурными изменениями в обществе. По его словам, за два десятилетия Россия перешла от «пирамидальной» модели, где небольшая обеспеченная верхушка контрастировала с широкими малообеспеченными слоями, к «ромбовидной», где преобладает средний достаток, а доли бедных и богатых примерно равны. «Этот баланс — основа социальной устойчивости и фундамент дальнейшего развития», — отметил Ручин.

Ранее ВЦИОМ также выяснил, сколько денег нужно россиянам, чтобы чувствовать себя счастливыми. Сумма оказалась больше средней зарплаты по России.

