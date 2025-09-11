EN
Экономика

Следующие модели iPhone могут существенно подорожать

08:33

В 2017 году Apple представила iPhone X с Face ID и безрамочным экраном. Тогда корпорация фактически задала новый стандарт — смартфон за тысячу долларов, пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман. Он подчеркнул, что с тех пор цены на iPhone почти не росли и добавил, что скоро это изменится.

Цены на новую модель iPhone 17 Pro в США начинаются с 1099 долларов (143 тысячи рублей в России) — всего на 100 долларов дороже, чем новый смартфон в 2017 году. Базовая модель iPhone стоит 799 долларов (110 тысяч рублей), что также лишь на 100 долларов выше, чем восемь лет назад.

Перед премьерой iPhone 17 аналитики ожидали резкого скачка цен, особенно на фоне действовавших тарифов США на импорт из Китая. Однако Apple ограничилась умеренными изменениями. Pro-версии хоть и подорожали, но теперь их минимальный объем памяти удвоился до 256 ГБ. Новая модель iPhone Air, пришедшая на смену iPhone 16 Plus, также выросла в цене на 100 долларов до 999 долларов (не менее 135 тысяч рублей).

Тем не менее, некоторые эксперты предупреждают, что Apple не сможет сдерживать рост цен бесконечно. Перенос части производства из Китая и Индии не решит проблему издержек и Гурман отмечает, что началась эпоха смартфонов по две тысячи долларов.

Именно столько в этом году стоит флагманский iPhone 17 Pro Max с двумя терабайтами памяти. Гурман подчеркивает, что это первый случай, когда iPhone приблизился к отметке в две тысячи. «Apple не стала бы устанавливать такую ​​цену, если бы не была уверена, что значительная часть ее клиентской базы готова ее заплатить», — пишет Гурман.

В следующем году компания планирует представить первый складной iPhone, который будет конкурировать с моделями Samsung и Google. Устройства этих компаний сегодня стоят от 1799 до 2419 долларов. По оценкам аналитиков, складной iPhone может оказаться как минимум вдвое дороже модели iPhone Air — без учета дополнительных опций и аксессуаров.

Генеральный директор Apple Тим Кук еще в 2023 году на встрече с инвесторами заявил, что «люди готовы выложиться по полной, чтобы получить максимально возможное в этой категории». Он также добавил, что iPhone стал «неотъемлемой частью» жизни людей.

Кроме того, Apple разрабатывает юбилейный iPhone 20, который должен стать столь же революционным, как когда-то iPhone X, и, по оценкам экспертов, может закрепить еще более высокую ценовую планку.

Накануне стали известны цены на продукцию Apple для российского рынка. В свою очередь, в МТС сообщили, что спрос на новинки оказался в два раза выше, чем за аналогичный период предзаказов на iPhone 16 в прошлом году и в пять раз выше, чем на iPhone 15 в позапрошлом.

Горящие новости
