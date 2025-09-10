EN
Стали известны цены на новые модели iPhone в России

2 минуты чтения 10:09 | Обновлено: 10:10

Крупнейшие российские торговые площадки открыли предзаказ на новые модели iPhone, которые корпорация Apple представила 9 сентября, сообщает РБК. Издание собрало информацию о стоимости Phone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max в России.

Ozon планирует начать розничную продажу новых гаджетов от Apple 4 октября, Wildberries обещает начать продажи в Москве с 26 сентября, а «Яндекс Маркет» предлагает доставить этот товар в пункт выдачи к 16 октября. В розничной сети МТС сообщили РБК, что первые iPhone 17 должны появиться в ее магазинах до конца сентября.

Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
Мир8 минут чтения

К концу октября новый смартфон можно будет забрать в сети «M.Видео». Сеть магазинов restore откроет предзаказы сегодня, сроки доставки неизвестны, однако компания уже заявила, что первыми гаджеты получат клиенты, которые оформят предзаказ раньше других.

В пресс-службе «Яндекс Маркета» сообщили РБК, что цена на iPhone будет варьироваться в зависимости от модели, продавца и условий доставки. Цены на iPhone 17 на этой площадке начинаются от 110 тысяч рублей, iPhone Air будет стоить не менее 135 тысяч рублей, стоимость iPhone 17 Pro — 143 тысячи рублей, а iPhone 17 Pro Max — свыше 152 тысяч.

На сайте «М.Видео» доступен предзаказ iPhone 17 за 108 тысяч рублей, iPhone Air — за 134 тысячи, Pro — от 160 тысяч, а Pro Max — от 180 тысяч.

В МТС при предзаказе стоимость iPhone 17 составляет примерно от 110 до 135 тысяч рублей в зависимости от комплектации, iPhone Air стоит 145-200 тысяч рублей, iPhone 17 Pro — 165-225 тысяч, а iPhone 17 Pro Max — 185-300 тысяч.

Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Когда-то им восхищался Энцо Феррари, а теперь издевается весь интернет. «Барбимобиль» вернет компании былое величие?
Экономика22 минуты чтения

Ozon предлагает iPhone 17 за 113-126 тысяч рублей, iPhone Air — за 125-210 тысяч, iPhone 17 Pro — за 166-225 тысяч, а iPhone 17 Pro Max — за 190-290 тысяч рублей.

На маркетплейсе CDEK.Shopping стоимость iPhone Air начинается от 121 тысячи рублей, а iPhone 17 — от 138 тысяч. 

В США цены на новые iPhone Air будут начинаться от 999 долларов, базовая комплектация iPhone будет стоить 799 долларов, iPhone 17 Pro — 1099 долларов, iPhone Pro Max — 1199 долларов. Устройства поступят в продажу 19 сентября. Стоимость устройств одной модели может меняться в зависимости от объема памяти и цвета.

