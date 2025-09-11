Европа пообещала США полностью отказаться от российского газа 

Европа заверила США, что полностью прекратит закупки российского газа к концу 2026 года. Об этом в интервью CNBC сообщил глава американского Минэнерго Кристофер Райт. По его словам, Вашингтон намерен занять место Москвы в поставках энергоресурсов для европейского рынка.

Европа вводит «цифровое совершеннолетие» Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов Мир 8 минут чтения

«[Европейцы] категорически заявили, что к концу следующего, 2026 года, полностью прекратят импорт российского газа в любом виде. До конца этого года по-прежнему можно покупать российский газ по спотовым контрактам. Можно покупать газ из России по контракту в 2026 году. Но как только наступит первое января 2027-го, российского газа больше не будет», — сказал он.

Страны Евросоюза начали сокращать закупки российских энергоресурсов после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. В начале мая этого года Еврокомиссия анонсировала план по полному отказу от энергоносителей из России до конца 2027 года. Однако в июле агентство Reuters сообщило, что Европарламент может сократить этот срок на год.

Перед смертью она оставила три письма В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну Криминал 14 минут чтения

Тогда же глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявила, что Евросоюз готов полностью отказаться от российских нефти и газа и заменить их на американские энергоносители в рамках сделки о снижении импортных пошлин с 30 до 15%. «Мы заменим газ и нефть из России значительными объемами американской нефти и ядерного топлива», — говорилось в ее заявлении.

В свою очередь, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в начале сентября рассказал, что компания договорилась с Китаем о поставках газа по газопроводу «Сила Сибири-2». Как сообщалось, контракт рассчитан на 30 лет, а цена на энергоносители будет ниже, чем для европейского рынка.