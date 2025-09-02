В «Газпроме» рассказали о будущих поставках газа в Китай

Договоренность о поставках газа по газопроводу «Сила Cибири-2», заключенная Россией и Китаем, рассчитана на 30 лет, а цена этих поставок будет ниже, чем для европейских покупателей российского энергоносителя. Об этом, как передает ТАСС, сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Отвечая на вопросы журналистов, он отказался раскрыть конкретную цену, по которой Китай будет закупать российский газ. «Мы коммерческие вопросы отдельно доложим», — пообещал он.

В то же время он подтвердил, что цена на российский газ для китайских покупателей будет ниже, чем для европейских. По его словам, разница в цене обусловлена логистикой.

Миллер напомнил, что поставки газа в Китай осуществляются с месторождений в Восточной Сибири, а в Европу поставляется газ, который добывается на месторождениях в Западной Сибири.

«Месторождения в Западной Сибири расположены значительно дальше [от Европы], чем месторождения в Восточной Сибири к границе России и Китая, или России и Монголии. Соответственно, транспортные затраты на поставку газа на рынок Китая существенно ниже. Поэтому объективно китайский рынок расположен ближе, логистические затраты ниже, соответственно, и цена объективно ниже», — пояснил.он.

Глава «Газпрома» также отметил, что формат газопровода через Монголию был определен давно. «Все-таки мы должны вспомнить, когда принималось решение о строительстве «Силы Сибири» и газопроводе «Союз Восток». Они принимались еще до того, как была введена в эксплуатацию магистральная труба «Силы Сибири». Еще до того, как физически начались поставки российского газа в Китай», — напомнил он.

При этом Миллер отказался уточнить, в какой валюте будет проводиться оплата купленного Китаем российского газа. В то же время он сообщил, как эти поставки оплачиваются сейчас. По его словам, половина оплаты производится в российских рублях, а другая половина — в китайских юанях.