EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

В «Газпроме» рассказали о будущих поставках газа в Китай

2 минуты чтения 09:41 | Обновлено: 09:53

Договоренность о поставках газа по газопроводу «Сила Cибири-2», заключенная Россией и Китаем, рассчитана на 30 лет, а цена этих поставок будет ниже, чем для европейских покупателей российского энергоносителя. Об этом, как передает ТАСС, сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Отвечая на вопросы журналистов, он отказался раскрыть конкретную цену, по которой Китай будет закупать российский газ. «Мы коммерческие вопросы отдельно доложим», — пообещал он. 

В то же время он подтвердил, что цена на российский газ для китайских покупателей будет ниже, чем для европейских. По его словам, разница в цене обусловлена логистикой.

Катастрофа на Тянь-Шане
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
Общество16 минут чтения

Миллер напомнил, что поставки газа в Китай осуществляются с месторождений в Восточной Сибири, а в Европу поставляется газ, который добывается на месторождениях в Западной Сибири. 

«Месторождения в Западной Сибири расположены значительно дальше [от Европы], чем месторождения в Восточной Сибири к границе России и Китая, или России и Монголии. Соответственно, транспортные затраты на поставку газа на рынок Китая существенно ниже. Поэтому объективно китайский рынок расположен ближе, логистические затраты ниже, соответственно, и цена объективно ниже», — пояснил.он.

Подозрительный сосед
Подозрительный сосед
Три девушки около 10 лет находились в плену. Их похитил мужчина, который жил совсем рядом
Криминал16 минут чтения

Глава «Газпрома» также отметил, что формат газопровода через Монголию был определен давно. «Все-таки мы должны вспомнить, когда принималось решение о строительстве «Силы Сибири» и газопроводе «Союз Восток». Они принимались еще до того, как была введена в эксплуатацию магистральная труба «Силы Сибири». Еще до того, как физически начались поставки российского газа в Китай», — напомнил он.

При этом Миллер отказался уточнить, в какой валюте будет проводиться оплата купленного Китаем российского газа. В то же время он сообщил, как эти поставки оплачиваются сейчас. По его словам, половина оплаты производится в российских рублях, а другая половина — в китайских юанях.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Катастрофа на Тянь-Шане
Общество
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
00:01
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Мир
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи
00:01 1 сентября
Подозрительный сосед
Криминал
Подозрительный сосед
Три девушки около 10 лет находились в плену. Их похитил мужчина, который жил совсем рядом
17:00 31 августа
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Криминал
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Самые разыскиваемые преступники России, которых не могут поймать уже более 10 лет
00:01 30 августа
Я уехал из Украины в Чехию
Общество
Я уехал из Украины в Чехию
За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию
00:01 29 августа
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа

Самое читаемое

Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram