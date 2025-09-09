EN
Общество

Эксперты нашли объяснение резкому росту числа больничных

2 минуты чтения 16:39

В Британии сотрудники компаний теперь проводят на больничном в среднем почти две недели в год. Это самый высокий показатель за последние 15 лет, сообщает The Independent.

Исследования показывают, что до пандемии Covid-19 среднее количество больничных составляло чуть больше одной недели, а теперь показатели выросли почти вдвое. Основные причины — рост числа хронических заболеваний, старение рабочей силы и проблемы с психическим здоровьем. Особенно часто врачи фиксируют стресс. Более 40% работодателей сообщили, что именно он стал главным фактором и краткосрочных, и длительных отсутствий на работе.

Доказана эффективность дополнительного выходного
Доказана эффективность дополнительного выходного
Четырехдневка не уступает классическому графику и помогает людям чувствовать себя лучше
Экономика7 минут чтения

Часть компаний отмечает, что переход на удаленную работу помог снизить количество больничных. По данным издания, треть работодателей зафиксировали меньше отсутствий у сотрудников, которые работают из дома. А среди тех, кто продолжает ходить в офис, число больничных увеличилось на 16%.

В Министерстве труда Великобритании обеспокоены ситуаций. Там заявили о необходимости менять культуру работы. По информации ведомства, число людей трудоспособного возраста с инвалидностью выросло почти до девяти миллионов, тогда как еще пять лет назад их было около двух миллионов. Кроме того, примерно каждый восьмой молодой человек в Британии не учится и не работает.

Компании пытаются реагировать на рост числа больничных. Две трети работодателей предоставляют оплачиваемые дни болезни, почти 70% предлагают корпоративные программы здоровья. Однако профсоюзы предупреждают, что универсального решения нет. По словам генсека Prospect Майка Клэнси, рост числа больничных связан с целым рядом факторов, и нужны комплексные меры, чтобы удержать людей на рабочих местах.

Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
Общество9 минут чтения

В России вопрос частых уходов сотрудников на больничный также актуален. Недавно Минздрав скорректировал порядок оформления больничных листов. Теперь, если в течение полугода пациент брал лист нетрудоспособности четыре раза и больше, лечащий врач будет обязан направить его на врачебную комиссию. По замыслу ведомства, это поможет установить причины частой или продолжительной нетрудоспособности и повысить эффективность медицинской помощи.

