Ученые представили Путину «молодильную клубнику»

Специалисты научно-технологического университета «Сириус» в Сочи показали Владимиру Путину результаты своей работы. В частности, ему продемонстрировали так называемую «молодильную клубнику», сообщает «Коммерсантъ».

Речь идет о новом сорте клубники, созданном с помощью редактирования генома. Она содержит в 12 раз больше кверцетина — флавоноида с антиоксидантными свойствами, пояснил председатель ученого совета университета Роман Иванов. Именно он назвал ягоды «молодильными».

Показ «молодильной клубники» состоялся всего через несколько дней после того, как стало известно содержание неформального разговора Путина с председателем КНР Си Цзиньпином о продолжительности жизни и бессмертии. Во время военного парада в Пекине микрофон китайского телеканала уловил реплику Си, переведенную на русский: «Раньше люди редко доживали до 70 лет, а сейчас в 70 лет ты все еще ребенок». Ответ Путина на китайский перевели так: «С развитием биотехнологий человеческие органы можно пересаживать постоянно. Чем дольше вы живете, тем моложе становитесь, и можно даже достичь бессмертия». Эту короткую беседу транслировало, в частности, агентство Reuters, однако позже ролик был удален по требованию юридической службы Центрального телевидения Китая.

По информации «Коммерсанта», во время экскурсии по «Сириусу» Путин успел осмотреть также отредактированный виноград сорта «Мерло». Ученые объяснили, что это первый в мире случай редактирования генома винограда с целью повысить устойчивость к грибковым инфекциям. И подчеркнули, что подобные разработки не относятся к ГМО, поскольку изменения вносятся точечно, «имитируя то, что делает эволюция», но целенаправленно и в ускоренном темпе.

Владимир Путин во время разговора с учеными отметил, что на месте «Сириуса» ранее предлагалось построить торговый центр, но созданная здесь научная база, по его мнению, оказалась значительно ценнее.

Ранее СМИ сообщали, что Минздрав направил письма в российские НИИ с требованием предоставить отчеты о проектах, связанных с борьбой со старением. Институты должны были в срочном порядке предложить разработки в четырех сферах: от препаратов для замедления старения клеток до нейротехнологий, коррекции иммунитета и применения биопечати.

