Минздрав потребовал от ученых бороться со старением из-за «бреда вечной жизни» друга Путина 

В июне Минздрав направил письма в российские научно-исследовательские институты, в которых потребовал отчитаться о разработках, связанных с борьбой со старением. Об этого говорится в совместном расследовании «Медузы» и «Системы».

Подлинность письма журналистам подтвердили два врача, которые работают в научно-исследовательских медицинских центрах (НМИЦ), и сотрудник одного из академических институтов. В документе говорилось, что врачи должны «в срочном порядке» предоставить свои предложения в четырех областях:

— «Разработка медицинской продукции, направленной на снижение бремени старения клеток (саркопении, старческой астении, остеопороза и т. д.), с оценкой биологического возраста различными методами»;

— «Разработка новых нейротехнологий и связанной с этим медицинской продукции, направленных в том числе на предупреждение и развитие когнитивных и сенсорных нарушений»;

— «Разработка методов коррекции иммунной системы на основе ее выявленных критических показателей в старении»;

— «Разработка новых методов медицинских технологий (включая медицинские изделия), основанных на технологии биопечати».

«Я, честно говоря, офигел. Сам посыл меня озадачил. Ну конечно, нам сейчас, кроме этих старых пней (собеседник имеет в виду пожилых российских политиков, — прим. “Медузы”), восстанавливать некого, ага. То есть ровно сейчас [во время войны] мы должны все бросить. Этот цинизм даже озадачивает», — заявил авторам расследования сотрудник НМИЦ, пожелавший сохранить анонимность.

Как пишет «Медуза», никто из собеседников авторов этого расследования пока не отправил свои предложения Минздраву.

В середине февраля 2024 года, выступая на Форуме будущих технологий, Владимир Путин объявил о новом национальном проекте — «Новые технологии сбережения здоровья». А уже в мае, через несколько дней после очередной инаугурации Путина, заместитель премьер-министра Татьяна Голикова официально представила проект на выставке «Россия», заявив, что он запустится в 2025 году. Одна из программ, по ее словам, направлена на разработку «биомедицинских технологий будущего для активного долголетия и здорового старения».

«Все люди стареют, политики в том числе. Антивозрастная терапия на пике и обстановка для внедрения новых [отечественных] технологий самая благоприятная — идет борьба с коррупцией, люди наконец-то из страха начинают работать честно, не за откаты и не для распила… Стоило ли это той цены, которую мы платим в виде войны, — ну, вопрос, конечно, спорный», — прокомментировал нацпроект сотрудник одной из московских больниц, назвав эту инициативу «причудами стареющего политбюро».

Близкий к Кремлю собеседник авторов расследования отметил, что все современные исследования, о которых идет речь в нацпроекте, «довольно дорогостоящие». По его словам, на разработку новых препаратов потребуются миллиарды и «ни один нацпроект это не потянет, особенно сейчас». Источник в фармацевтической индустрии и вовсе считает, что Минздраву вряд ли удастся быстро собрать «хоть что-то осмысленное».

Другой близкий к Кремлю собеседник заявил журналистам, что нацпроект по борьбе со старением появился из-за «навязчивой идеи» президента Курчатовского института и друга Путина Михаила Ковальчука.

«Это Миша Ковальчук, который бредит вечной жизнью и “геномом русского”, добежал до президента», — пояснил он. Это же журналистам подтвердили еще два источника, которые знакомы с деталями подготовки нацпроекта.

Пока, как пишет «Медуза», нет оснований полагать, что в России есть какие-то стоящие наработки в сфере борьбы со старением. «Самый большой начальник поставил задачу, и чиновники бросились ее осуществлять всеми возможными способами», — объясняет сотрудник московского НМИЦ.

Сколько будет стоить новый нацпроект, пока неизвестно. Однако, как писало РИА «Новости», с его помощью власти к 2030 году планируют «сохранить 175 тысяч жизней». За два с половиной года полномасштабной войны с Украиной Россия потеряла уже более 120 тысяч человек, напомнила «Медуза».

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