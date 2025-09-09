Россиянина обвинили в изнасиловании и убийстве 9-летней девочки



Жители оккупированного российской армией Енакиево в Донецкой области обвинили россиянина Алексея Ч. из Свердловской области в изнасиловании и убийстве девятилетней девочки. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

По его данным, Алексей в 2021 году уже был осужден по статье об изнасиловании, однако он ушел на войну в Украине. Телеграм-канал обнаружил в сети объявления его сестры, в которых говорилось о пропаже Алексея во время службы в армии. В 2024 году мужчину обвинили в самовольном оставлении части.

Куклы на полках оказались мертвыми детьми Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию» Криминал 16 минут чтения

«Осторожно, новости» пишет, что Алексей около года назад пришел в дом к бабушке погибшей девочки, представился жителем Сочи и попросил у нее работу. С тех пор он жил в ее доме. В опубликованной телеграм-каналом переписке сказано, что он всегда выполнял свою работу, не злоупотреблял алкоголем и рассказал, что у него есть жена и двое детей. В сообщениях также говорится, что мужчина помогал девочке с уроками.

Девятилетняя Катя пропала в Енакиево 5 сентября. Тогда ее бабушка привела из школы и отлучилась по делам. Когда она вернулась, ни внучки, ни Алексея в доме не оказалось. Девочку искали в течение двух дней. 7 сентября Алексея задержали. Он показал место, где изнасиловал ребенка, а затем убил девочку и закопал ее тело. «Осторожно, новости» пишет, что это произошло в 500 метрах от дома бабушки. Сейчас ведется расследование произошедшего.

Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится Общество 9 минут чтения

Ранее стало известно, что в Германии супружескую пару обвинили в том, что мужчина изнасиловал свою 14-летнюю дочь, а его жена сняла это на видео. Тогда сообщалось, что в результате девочка забеременела.