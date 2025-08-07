Изнасилованная отцом 14-летняя девочка забеременела от него

Супружеской паре из Германии выдвинули обвинения в том, что 40-летний Антонио Т. изнасиловал свою 14-летнюю дочь, и девочка от него забеременела, а его жена, 30-летняя Ева С., снимала это на видео. Об этом сообщает таблоид Bild со ссылкой на заседание суда. Дело рассматривают в городе Цвиккау.

По данным издания, Антонио и Ева заключили брак, когда у обоих уже были дети: у мужчины — дочь Эмили, у женщины — сын Пол (имена детей изменены). Позже в их семье родились еще двое детей.

Всего в обвинительном заключении фигурирует 23 эпизода. Согласно документу, Антонио обвиняется в неоднократном изнасиловании своей дочери. Предположительно мужчина также подверг изнасилованию Пола, сына своей жены. При этом Ева, как утверждается, помогала мужу и снимала все на мобильный телефон.

Прокурор Ангелина Каммерлохер предъявила супругам обвинение в частности в в изнасиловании при отягчающих обстоятельствах, жестоком обращении и создании детской порнографии.

Биологическая мать Эмили рассказала, что о беременности ее дочери стало известно во время визита к врачу. Женщина, чье имя не называется, добавила, что еще девять лет назад она боялась, что ее бывший муж может надругаться над дочерью — Антонио приезжал навестить ее по выходным.

Тогда мать Эмили подала заявление в полицию. «Но не было доказательств. Тогда моей Эмили не поверили. Ее бросили на произвол судьбы», — утверждает женщина. Она обвиняет в случившемся в том числе службу по делам несовершеннолетних, поскольку ее представители не отнеслись серьезно к заявлениям женщины.

Сейчас Эмили посещает психолога и занимается иппотерапией — это вид лечения с помощью верховой езды и общения с лошадьми. Ее мать собирается присутствовать на всех заседаниях. При этом прокуратура заявила, что в отношении Антонио и Евы ведутся следственные действия, поскольку их подозревают в применении насилия к родившейся в 2016 году дочери.