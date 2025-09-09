EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Apple представила новый тип айфона

2 минуты чтения 20:45 | Обновлено: 22:49

Компания Apple провела презентацию своих новинок, в ходе нее был также представлен новый тип айфонов — iPhone Air. Презентация транслировалась на YouTube-канале Apple.

Для его создания компания провела полный редизайн предыдущих моделей, iPhone Air станет самым тонким айфоном в истории. Во время презентации компания пообещала, что телефон будет «невероятно легким» и одновременно прочным.

Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Когда-то им восхищался Энцо Феррари, а теперь издевается весь интернет. «Барбимобиль» вернет компании былое величие?
Экономика22 минуты чтения

Толщина корпуса составит 5,6 миллиметра, он будет изготовлен из «космического титана» и защищен керамическим защитным дисплеем, которые обеспечат прочность устройства. Кук назвал устройство «меняющим правила».

В iPhone Air не будет физических SIM-карт, компания предлагает будущим покупателям перейти на постоянное использование eSIM. Камера устройства будет автоматически подстраиваться под количество людей в кадре — расширяя или сжимая изображение.

Также компания представила iPhone 17, который, по словам генерального директора Тима Кука, не похож на модели, которые Apple выпускала ранее. Новый iPhone сможет на несколько часов дольше проработать в режиме воспроизведения видео и будет поддерживать работу с частотой 120 гигагерц.

На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Американцы делают ставки на ее личную жизнь и выигрывают тысячи долларов. Даже политики монетизируют помолвку звезды
Интернет и мемы10 минут чтения

iPhone 17 будет оснащен процессором A19, который, по данным Apple, позволит играть даже в самые мощные игры. Камера нового айфона сможет делать как вертикальные, так и горизонтальные фотографии без необходимости переворачивать телефон. Наличие 256 гигабайтов памяти в устройстве станет стандартом для новых телефонов Apple.

Apple анонсировала и iPhone 17 Pro — его во время презентации назвали самым мощным айфоном в истории на данный момент. Четвертым в линейке новых айфонов стал iPhone 17 Pro Max. Сотрудники Apple назвали iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max лучшим выбором для людей, специализирующихся на создании контента.

Минимальная цена iPhone Air будет стартовать с отметки в 999 долларов, базовая комплектация iPhone 17 обойдется в 799 долларов, iPhone 17 Pro — в 1099 долларов, iPhone 17 Pro Max — 1199 долларов. Новинки поступят в продажу 19 сентября.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Общество
Я стала гражданкой Аргентины и не знаю, что делать
Я родила там сына, но мне стало тяжело в новой стране. Я вернулась в Россию, но тут мне тоже не нравится
00:01 8 сентября
Ложный след
Криминал
Ложный след
Полиция больше 20 лет не могла раскрыть убийство медсестры. Оказалось, главная улика все это время была у них в офисе
17:00 7 сентября
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Интернет и мемы
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Американцы делают ставки на ее личную жизнь и выигрывают тысячи долларов. Даже политики монетизируют помолвку звезды
00:01 7 сентября
Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Общество
Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Я ученая, и у меня большой опыт. Но, кажется, моим мечтам пришел конец
00:01 6 сентября
«Кубанский душитель»
Криминал
«Кубанский душитель»
Он годами убивал молодых женщин ради «очищения» города. Но в тюрьму его так и не отправили
00:01 5 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 
Первая страна Европы отказалась от доставки бумажных писем
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55 23 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Ученые нашли родину славян 
Первая страна Европы отказалась от доставки бумажных писем