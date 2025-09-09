Apple представила новый тип айфона

Компания Apple провела презентацию своих новинок, в ходе нее был также представлен новый тип айфонов — iPhone Air. Презентация транслировалась на YouTube-канале Apple.

Для его создания компания провела полный редизайн предыдущих моделей, iPhone Air станет самым тонким айфоном в истории. Во время презентации компания пообещала, что телефон будет «невероятно легким» и одновременно прочным.

Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar Когда-то им восхищался Энцо Феррари, а теперь издевается весь интернет. «Барбимобиль» вернет компании былое величие? Экономика 22 минуты чтения

Толщина корпуса составит 5,6 миллиметра, он будет изготовлен из «космического титана» и защищен керамическим защитным дисплеем, которые обеспечат прочность устройства. Кук назвал устройство «меняющим правила».

В iPhone Air не будет физических SIM-карт, компания предлагает будущим покупателям перейти на постоянное использование eSIM. Камера устройства будет автоматически подстраиваться под количество людей в кадре — расширяя или сжимая изображение.

Также компания представила iPhone 17, который, по словам генерального директора Тима Кука, не похож на модели, которые Apple выпускала ранее. Новый iPhone сможет на несколько часов дольше проработать в режиме воспроизведения видео и будет поддерживать работу с частотой 120 гигагерц.

На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать Американцы делают ставки на ее личную жизнь и выигрывают тысячи долларов. Даже политики монетизируют помолвку звезды Интернет и мемы 10 минут чтения

iPhone 17 будет оснащен процессором A19, который, по данным Apple, позволит играть даже в самые мощные игры. Камера нового айфона сможет делать как вертикальные, так и горизонтальные фотографии без необходимости переворачивать телефон. Наличие 256 гигабайтов памяти в устройстве станет стандартом для новых телефонов Apple.

Apple анонсировала и iPhone 17 Pro — его во время презентации назвали самым мощным айфоном в истории на данный момент. Четвертым в линейке новых айфонов стал iPhone 17 Pro Max. Сотрудники Apple назвали iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max лучшим выбором для людей, специализирующихся на создании контента.

Минимальная цена iPhone Air будет стартовать с отметки в 999 долларов, базовая комплектация iPhone 17 обойдется в 799 долларов, iPhone 17 Pro — в 1099 долларов, iPhone 17 Pro Max — 1199 долларов. Новинки поступят в продажу 19 сентября.