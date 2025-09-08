EN
Криминал

Обезглавленное тело гендиректора химкомпании нашли в Калининградской области

15:51

Утром 7 сентября недалеко от поселка Солнечное в Калининградской области обнаружили тело гендиректора компании по добыче калийно-магниевых солей «К-Поташ Сервис» Алексея Синицына. Об этом сообщил связанный с силовиками телеграм-канал Shot. 

Позже эту информацию подтвердили источники РИА «Новости» и ТАСС. «Тело нашли под мостом, на нем был закреплен буксировочный трос», — рассказал источник агентства. Об этом же писал Shot. Источник «Ведомостей» считает, что причиной смерти мог стать суицид. В пресс-службе регионального Следственного комитета сообщили РБК, что следователи выясняют обстоятельства его гибели. 

Ложный след
Ложный след
Полиция больше 20 лет не могла раскрыть убийство медсестры. Оказалось, главная улика все это время была у них в офисе
Криминал14 минут чтения

Алексей Синицын возглавлял «К-Поташ Сервис» с октября 2022 года. Сама компания появилась в 2013 году. Ее учредителями являются нидерландская Vyrex B.V и кипрская Openlane LTD, а основным родом деятельности — геолого-разведочные и геодезические работы.

По данным российских СМИ, в прошлом году «К-Поташ Сервис» оказалась в центре скандала из-за отложенного запуска калийного рудника в поселке Нивенское. Отмечается, что рудник должен был заработать еще в 2021 году, но этому помешали протесты местных жителей.

«Кубанский душитель»
«Кубанский душитель»
Он годами убивал молодых женщин ради «очищения» города. Но в тюрьму его так и не отправили
Криминал23 минуты чтения

The Moscow Times обратило внимание, что Синицын стал уже 19-м топ-менеджером в России, который умер при загадочных обстоятельствах с начала войны в Украине. К примеру, осенью 2022 года председатель совета директоров нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Равиль Маганов выпал из окна Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве, где проходил лечение. Тогда источник РИА «Новости» также предположил, что Маганов покончил с собой.

