Обезглавленное тело гендиректора химкомпании нашли в Калининградской области

Утром 7 сентября недалеко от поселка Солнечное в Калининградской области обнаружили тело гендиректора компании по добыче калийно-магниевых солей «К-Поташ Сервис» Алексея Синицына. Об этом сообщил связанный с силовиками телеграм-канал Shot.

Позже эту информацию подтвердили источники РИА «Новости» и ТАСС. «Тело нашли под мостом, на нем был закреплен буксировочный трос», — рассказал источник агентства. Об этом же писал Shot. Источник «Ведомостей» считает, что причиной смерти мог стать суицид. В пресс-службе регионального Следственного комитета сообщили РБК, что следователи выясняют обстоятельства его гибели.

Ложный след Полиция больше 20 лет не могла раскрыть убийство медсестры. Оказалось, главная улика все это время была у них в офисе Криминал 14 минут чтения

Алексей Синицын возглавлял «К-Поташ Сервис» с октября 2022 года. Сама компания появилась в 2013 году. Ее учредителями являются нидерландская Vyrex B.V и кипрская Openlane LTD, а основным родом деятельности — геолого-разведочные и геодезические работы.

По данным российских СМИ, в прошлом году «К-Поташ Сервис» оказалась в центре скандала из-за отложенного запуска калийного рудника в поселке Нивенское. Отмечается, что рудник должен был заработать еще в 2021 году, но этому помешали протесты местных жителей.

«Кубанский душитель» Он годами убивал молодых женщин ради «очищения» города. Но в тюрьму его так и не отправили Криминал 23 минуты чтения

The Moscow Times обратило внимание, что Синицын стал уже 19-м топ-менеджером в России, который умер при загадочных обстоятельствах с начала войны в Украине. К примеру, осенью 2022 года председатель совета директоров нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Равиль Маганов выпал из окна Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве, где проходил лечение. Тогда источник РИА «Новости» также предположил, что Маганов покончил с собой.