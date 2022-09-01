Глава совета директоров «Лукойла» Равиль Маганов погиб при падении из окна

Председатель совета директоров нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Равиль Маганов погиб, упав из окна Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве. Он проходил лечение в отделении больницы на шестом этаже. Факт смерти подтвердили в ЦКБ.

По информации источника РБК, инцидент произошел около 7:30 утра. Источник РИА Новости сообщил, что Маганов предположительно покончил с собой. На месте гибели топ-менеджера «Лукойл» работают сотрудники полиции и следователи СК — они опрашивают дежурную смену работников больницы и пациентов. Предстоит изучение записей с камеры видеонаблюдения.

Равиль Маганов входил в состав совета директоров «Лукойла» с 1993 года. В 1994 году стал первым вице-президентом. В 2020 году был назначен председателем совета директоров.

Источник: РБК, РИА Новости