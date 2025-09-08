МВД назвало Яшина лицом без гражданства

Оппозиционный политик Илья Яшин сообщил, что его «лишили российского гражданства». Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, 8 сентября суд в Москве начнет рассмотрение нового уголовного дела против Яшина из-за его статуса «иноагента». «Адвокат ознакомился с материалами дела и обнаружил в них справку, подготовленную для суда сотрудниками МВД России. В документе этом указано, что мне присвоен статус ЛБГ — лицо без гражданства, которому запрещен въезд на территорию РФ. То есть речь идет о том, что меня лишили российского гражданства», — пояснил оппозиционер.

Яшин также процитировал статью Конституции, в которой говорится, что «гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства».

«Однако вопросов у меня пока больше, чем ответов. Кто принял решение лишить меня гражданства РФ, полученного при рождении? Какой была процедура? Как это решение соотносится с прямым конституционным запретом на лишение россиян гражданства?» — добавил он.

При этом Яшин подчеркнул, что если информация МВД России, представленная в суд, подтвердится, то этот случай станет «важнейшим прецедентом и новым витком произвола путинской власти».

В свою очередь, «Агентство» проверило номер российского паспорта Яшина на портале «Госуслуги» и сообщило, что документ числится действительным.

В августе 2024 года состоялся один из самых масштабных обменов заключенными между Россией, Беларусью, Германией и США за последние десятилетия. В результате сделки свободу получили 16 человек, среди которых были российские оппозиционные политики Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза и Андрей Пивоваров, а также журналисты Эван Гершкович и Алсу Курмашева.

Одновременно в Россию вернулись осужденный за убийство Вадим Красиков, сотрудники СВР Артем и Анна Дульцевы, представители ГРУ Павел Рубцов и Михаил Микушин, кибермошенники Роман Селезнев и Владислав Клюшин, а также бизнесмен Вадим Конощенок, занимавшийся обходом западных санкций.

С тех пор Яшин живет в Берлине. В середине апреля сообщалось, что политик открыл в столице Германии общественную приемную для помощи россиянам в эмиграции.