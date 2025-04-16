Яшин открыл приемную для помощи россиянам в эмиграции

Российский оппозиционный политик Илья Яшин открыл в Берлине общественную приемную для помощи россиянам в эмиграции.

«Сейчас я живу в Берлине. Эта эмиграция — вынужденная. Как и многие мои соотечественники, я пока лишен возможности вернуться на Родину. Как и многие, сталкиваюсь с трудностями в чужой стране. Как и многие, хочу помогать людям», — говорится в приветственном слове политика, которой вышел на свободу в результате масштабного обмена заключенными между западными странами и Россией летом прошлого года.

Яшин предлагает россиянам, которым необходима поддержка, записаться на прием и получить консультацию. Он обещает помочь разобраться в законах той страны, где они находятся, составить обращения к чиновникам, а также разъяснить их права.

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«Вы можете получить консультацию как на личном приеме в Берлине, так и онлайн. Надо просто оставить заявку на сайте, выбрать дату и вкратце описать вашу проблему», — пишет политик.

При этом Яшин отметил, что он и его команда не смогут помочь каждому, но в таком случае обещает не «морочить голову» заявителям и честно им об этом сказать.

Консультации в «приемной Яшина», как сообщается, будут бесплатными. «Нет, мы не попросим у вас за услугу ни денег, ни чего-то еще. Общественная приемная работает бесплатно, это наша добрая воля», — написал он.

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В августе 2024 года Россия, Беларусь, Германия и США провели один из крупнейших обменов заключенными за всю современную историю России. Тогда из российских и беларусских тюрем освободили 16 человек, в частности, оппозиционеров Илью Яшина, Владимира Кара-Мурзу и Андрея Пивоварова, а также журналистов Эвана Гершковича и Алсу Курмашеву. В то же время в Россию вернулись киллер Вадим Красиков, агенты СВР Артем и Анна Дульцевы, агенты ГРУ Павел Рубцов и Михаил Микушин, а также кибермошенники Роман Селезнев, Владислав Клюшин и помогавший России обходить западные санкции предприниматель Вадим Конощенок.