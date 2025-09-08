СМИ: пиво «Балтика 9» исчезнет из магазинов

Телеграм-канал Mash сообщил без указания источника, что производитель пива «Балтика 9» решил снять напиток с производства — его ждет ребрендинг и новый рецепт.

По данным телеграм-каналов, вместо лагера «Балтики 9» будут производить бельгийский эль. Отмечается, что этикетка на бутылке может остаться похожей на ту, которая есть сейчас, а сам ребрендинг произойдет в следующем году. Телеграм-канал «Русский ритейл и бизнес» утверждает, что изменения коснутся и других напитков «Балтики»: вместо «Балтики 1» будут продавать хеллес, а вместо «Балтики 2» — индийский пейл-эль (IPA).

При этом официально «Балтика» не объявляла об изменениях в линейке пива. На сайте компании все еще значится «Балтика 9» как крепкий восьмипроцентный лагер.

В июле сообщалось о подорожании пива в России. Рост цен зафиксировали на пиво во всех видах упаковки, однако больше всего выросла стоимость разливного пива — в первом квартале этого года оно подорожало на 65 рублей. Пиво в стеклянных бутылках подорожало на 32 рубля, в банках — на 40 рублей, а в пластиковой упаковке — на 39 рублей по сравнению с тем же периодом годом ранее. Это произошло на фоне общего снижения числа покупателей пива.

В конце августа врачи рассказали Associated Press о вреде безалкогольного пива, а также других безалкогольных аналогов вина и коктейлей. По их словам, такие напитки могут спровоцировать желание выпить и привести к срыву у тех, кто лечится от зависимости от алкоголя. Кроме того, в составе безалкогольных аналогов может быть высокое содержание сахара.