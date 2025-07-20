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Общество

Пиво подорожало в России

2 минуты чтения 14:01

Средний чек на пиво в России в первом квартале 2025 года существенно вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года — подорожание затронуло цены на напиток во типах видах упаковки. Это происходит на фоне общего сокращения числа покупателей. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир», пишет ТАСС.

По данным исследователей, абсолютным лидером по стоимости и росту цен в первом квартале 2025 года стало разливное пиво — его средний чек вырос на 65 рублей и достиг 285 рублей за покупку. Пиво в стеклянной бутылке стало дороже на 32 рубля, в банке — на 40 рублей (до 192 рублей). Пиво в ПЭТ-упаковке (пластиковой бутылке) подорожало на 39 рублей.

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Несмотря на общее снижение аудитории, исследователи выявили рост частоты покупок разливного пива среди его лояльных потребителей — в среднем до 4,4 раза в год против 3,8 раза годом ранее. При этом доля его покупателей сократилась на 1,9 процентного пункта. 

Пиво в стеклянной бутылке, по данным аналитиков, показало устойчивость: охват аудитории (пенетрация) остался практически на уровне прошлого года — 30,4%, а частота покупок, напротив, заметно выросла — до 10,2 раза в год против 9,1. 

Отмечается, что баночное пиво потеряло часть аудитории (пенетрация снизилась на 3,3 п.п.), однако его стали покупать чаще — в среднем до 10,1 раза в год. ПЭТ-упаковка также зафиксировала снижение охвата (до 20,3%), при этом частота покупок осталась на уровне прошлого года. 

Аналитики добавили, что пиво в пластиковых бутылках продолжает лидировать по объему покупки за раз — в среднем 1,94 литра.

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Ранее о подорожании пива в России предупреждала доцент базовой кафедры торговой политики Российского экономического университета имени Плеханова Светлана Ильяшенко. По ее словам, рост цен связан с сезонным фактором: в теплое время года россияне традиционно потребляют больше пива, что ведет к повышению цен. Согласно ее прогнозу, во втором полугодии стоимость пива в стране может вырасти на 10–12%.

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