Врачи предупредили об опасности безалкогольного пива

Безалкогольные альтернативы пива, вина и коктейлей становятся все популярнее среди тех, кто хочет отказаться от алкоголя или сократить его употребление. Продажи этих напитков стремительно растут, но они могут нести скрытые риски, предупреждают врачи. Об этом пишет Associated Press.

Собеседники агентства прежде всего указывают на опасность безалкогольного пива и так называемых моктейлей для людей, которые находятся на ранних этапах лечения от зависимости.

«Эти напитки сохраняют многие сигналы, связанные с алкоголем: вкус, запах, внешний вид. Все это может спровоцировать желание выпить и даже привести к срыву», — объясняет исследовательница Стэнфордского университета Молли Боудринг. По ее словам, новичкам в ремиссии лучше отказаться от таких экспериментов и дать себе больше времени.

Другой риск, на который обращают внимание врачи, это состав. Многие безалкогольные коктейли готовят на основе газировки и сиропов, и в них оказывается слишком много сахара. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует ограничить его количество до шести чайных ложек в день для женщин и девяти для мужчин. Для сравнения: в банке газировки — около десяти ложек сахара, пишет AP.

Тем не менее для многих людей «нулевки» становятся удобным способом оставаться в привычном социальном ритуале, не напиваясь. Пенсионерка Энн Копп Митчел из Сан-Диего рассказала Associated Press, что позволяет себе бокал вина за ужином или шампанское на празднике, но дальше переходит на безалкогольное. В индустрии это даже получило название zebra striping — чередование обычных и безалкогольных напитков, чтобы «продлить вечер».

По информации AP, рынок безалкогольных напитков стремительно растет. Так, в прошлом году продажи безалкогольного пива, вина и крепкого алкоголя в США достигли 823 миллионов долларов. Эксперты отмечают, что все чаще моктейли можно найти в меню ресторанов, и это становится нормой.

«Такие изменения полезны на уровне общественного здоровья», — говорит Джозеф Ли, глава фонда Hazelden Betty Ford, крупнейшей американской сети центров лечения зависимостей. — «Но универсального рецепта нет. Все сводится к тому, чтобы понимать, как именно эти напитки влияют именно на вас».

Ранее врач-эндокринолог также сообщила, что постоянное употребление безалкогольного пива может навредить поджелудочной железе, спровоцировать набор веса и развитие сахарного диабета второго типа.