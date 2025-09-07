EN
Песков рассказал о любви Путина к документальному кино

2 минуты чтения 12:17 | Обновлено: 12:19

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью ТАСС заявил, что Владимир Путин любит смотреть исторические фильмы и сериалы, больше всего — документальные. По словам Пескова, их просмотром Путин занимается «во время перелетов и переездов».

«Насколько знаю, да, он очень любит исторические фильмы, документалку больше всего», — заявил Песков.

Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
Политика22 минуты чтения

По его словам, Путин больше предпочитает российские картины, так как «сейчас много интересного российского документального кино, интересного и профессионально сделанного». На вопрос журналиста о том, кто помогает Путину определиться с выбором, Песков ответил, что «друзья, семья и коллеги по работе». 

Песков также подчеркнул, что Путин не смотрит и не читает то, что про него снимают в кино или пишут в книгах.

В начале сентября на Венецианском кинофестивале прошел показ фильма Оливье Ассайяса «Кремлевский волшебник», в котором Джуд Лоу сыграл Владимира Путина. Картина основана на одноименном романе Джулиано да Эмполи о кремлевском политтехнологе Вадиме Баранове — прототипе героя Владислава Суркова.

Сюжет охватывает период от распада Советского Союза до аннексии Крыма. Главный герой в исполнении Пола Дано — бывший театральный режиссер, который становится советником в высших эшелонах власти. Именно он, по замыслу авторов, помогает сделать из малоизвестного чиновника фигуру национального масштаба — «царя», как называют Путина в фильме.

Кинолента вызвала у критиков противоречивые отклики. К примеру, колумнист британской газеты The Guardian назвал фильм «изнурительно занудным и буквальным». При этом он отметил игру Джуда Лоу, который, по его словам, уверенно держит кино на плаву, благодаря «холодному воплощению власти».

На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Американцы делают ставки на ее личную жизнь и выигрывают тысячи долларов. Даже политики монетизируют помолвку звезды
Интернет и мемы10 минут чтения

Сам актер рассказал на Венецианском кинофестивале, что роль Путина далась ему нелегко. Для того, чтобы вжиться, ему нужно было уловить его человеческую сущность из-за которой он буквально стал «навязчивым» наблюдателем. 

«Есть много видеоматериалов, которые можно посмотреть, и, лично для меня, когда я начинаю вникать в эту тему, это становится чем-то вроде навязчивой идеи. Ты ищешь все больше и больше нового материала», — рассказал актер.

По словам Лоу, главной сложностью при подготовке к съемкам было воплощение публичного облика Путина — «маску», сквозь которую «видно очень мало».

Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
