Зеленский отклонил приглашение Путина приехать в Москву и позвал его в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский впервые ответил на предложение Владимира Путина приехать в Москву ради переговоров о мирном урегулировании. В интервью главному корреспонденту ABC News по международным делам Марте Раддац Зеленский заявил, что такая поездка при нынешней ситуации неприемлема.

«Он может приехать в Киев. Если человек не хочет встречаться во время войны, он, конечно, может предложить что-то, не приемлемое ни для меня, ни для других», — сказал украинский лидер.

Я воюю в ВСУ, и я против перемирия Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем Политика 22 минуты чтения

Он подчеркнул, что не может приехать в Москву, пока его страна каждый день подвергается ракетным обстрелам и атакам. «Я не могу поехать в столицу этого террориста. Это понятно и он понимает это. Это то же самое, если бы я сказал, что он должен приехать в Киев», — добавил Зеленский.

По его мнению Путин просто снова пытается «отложить встречу». На саммите между Путиным и Зеленским, в частности, настаивает президент США Дональд Трамп.

«Я всегда говорил, что Путину нельзя доверять. Он играет в игры, и сейчас играет с США. Так я думаю», — заключил украинский президент.

Путин 3 сентября после своего визита в Китай заявил, что готов встретиться с Зеленским если тот приедет в Москву. Он утверждал, что «никогда не отказывался» от встречи, если она «хорошо подготовлена и будет вести к позитивным результатам».

«Дональд Трамп попросил меня провести такую встречу, я сказал, что это возможно», — сказал Путин.

Путин и Трамп встретились на Аляске О чем говорили главы двух стран и чего удалось достигнуть? Политика 5 минут чтения

В августе канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что личная встреча Путина и Зеленского «очевидно» не состоится. Зеленский, в свою очередь, утверждал, что переговоры с Путиным могут пройти в нейтральной части Европы. По его словам, Киев, например, не возражает против встречи в Швейцарии, Австрии или Турции.

Будапешт в качества места проведения саммита украинский лидер назвал «спорным», поскольку Венгрия выступала против поддержки Украины.