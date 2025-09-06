EN
Зеленский отклонил приглашение Путина приехать в Москву и позвал его в Киев

09:12 | Обновлено: 09:28

Президент Украины Владимир Зеленский впервые ответил на предложение Владимира Путина приехать в Москву ради переговоров о мирном урегулировании. В интервью главному корреспонденту ABC News по международным делам Марте Раддац Зеленский заявил, что такая поездка при нынешней ситуации неприемлема.

«Он может приехать в Киев. Если человек не хочет встречаться во время войны, он, конечно, может предложить что-то, не приемлемое ни для меня, ни для других», — сказал украинский лидер.

Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
Политика

Он подчеркнул, что не может приехать в Москву, пока его страна каждый день подвергается ракетным обстрелам и атакам. «Я не могу поехать в столицу этого террориста. Это понятно и он понимает это. Это то же самое, если бы я сказал, что он должен приехать в Киев», — добавил Зеленский. 

По его мнению Путин просто снова пытается «отложить встречу». На саммите между Путиным и Зеленским, в частности, настаивает президент США Дональд Трамп.

«Я всегда говорил, что Путину нельзя доверять. Он играет в игры, и сейчас играет с США. Так я думаю», — заключил украинский президент.  

Путин 3 сентября после своего визита в Китай заявил, что готов встретиться с Зеленским если тот приедет в Москву. Он утверждал, что «никогда не отказывался» от встречи, если она «хорошо подготовлена и будет вести к позитивным результатам».

«Дональд Трамп попросил меня провести такую встречу, я сказал, что это возможно», — сказал Путин.

Путин и Трамп встретились на Аляске
Путин и Трамп встретились на Аляске
О чем говорили главы двух стран и чего удалось достигнуть?
Политика

В августе канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что личная встреча Путина и Зеленского «очевидно» не состоится. Зеленский, в свою очередь, утверждал, что переговоры с Путиным могут пройти в нейтральной части Европы. По его словам, Киев, например, не возражает против встречи в Швейцарии, Австрии или Турции.

Будапешт в качества места проведения саммита украинский лидер назвал «спорным», поскольку Венгрия выступала против поддержки Украины. 

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
00:01 28 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
17:00 10 августа
