Путин назвал условие для встречи с Зеленским и рассказал о гарантиях для Украины

Владимир Путин заявил по итогам своего визита в Китай, что он готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, если тот приедет в Москву. Он также ответил на вопрос о гарантиях безопасности для Украины и предложил провести референдум для решения вопроса территорий.

«Я никогда не отказывался от этого, если эта встреча хорошо подготовлена и будет вести к позитивным результатам. Дональд Трамп попросил меня провести такую встречу, я сказал, что это возможно», — заявил Путин.

По его словам, Украина «должна иметь» гарантии безопасности, но их нельзя предоставлять в обмен на территории. Путин утверждает, что Россия ведет войну «не столько за территории, сколько за права человека».

Я воюю в ВСУ, и я против перемирия Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем Политика 22 минуты чтения

Кроме того, Путин считает, что для решения вопроса территорий украинские власти должны провести референдум, чтобы решение было легитимным. При этом Путин отметил, что проводить референдум в условиях военного положения в стране нельзя. Он добавил, что Россия в 2022 году предлагала Украине вывести войска из Донбасса и завершить войну, однако, как утверждает Путин, когда российскую армию отвели от Киева, руководство страны «передумало».

В то же время Путин заявил, что он видит «свет в конце тоннеля» в вопросе завершения войны. «Если здравый смысл восторжествует, то договориться о приемлемом варианте прекращения конфликта можно, я исхожу из этого. Тем более, что мы видим настроения администрации Трампа, видим их не просто призывы, а искреннее желание найти это решение. <…> Если нет, то нам придется решить наши задачи вооруженным путем», — добавил Путин.

Катастрофа на Тянь-Шане Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу Общество 16 минут чтения

Также он прокомментировал слова канцлера Германии Фридриха Мерца, который ранее в интервью назвал Путина военным преступником и призвал к экономическому «истощению» России. По его словам, таким образом Мерц попытался снять с себя и с «коллективного Запада» ответственность за войну в Украине.