Канцлер Германии заявил о невозможности встречи между Зеленским и Путиным

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о том, что встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным «очевидно» не состоится после российской атаки на Киев, которая произошла в ночь на 28 августа. Об этом со ссылкой на слова политика пишет AFP.

Журналист издания Politico Ганс фон дер Бурхард отмечает, что эти слова Мерц произнес во время совместного выступления с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Форт-Брегансоне. Канцлер прямо отметил, что ситуация значительно изменилась с тех пор, как Путин и президент США Дональд Трамп достигли договоренности о проведении такой встречи.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем аккаунте в социальной сети X рассказала о переговорах, которые она провела с Трампом и Зеленским. Она напомнила, что российский удар по Киеву нанес ущерб и офисам Евросоюза, а также заявила о необходимости принудить Россию к переговорам.

«Путин должен сесть за стол переговоров», — написала фон дер Ляйен. Также она заявила о необходимости превращения Украины в «стального дикобраза» с помощью твердых и надежных гарантий безопасности.

Переговорщик Путина Кирилл Дмитриев ответил на текст фон дер Ляйен, заявив, что дипломату следует «сменить тон» и спросить украинцев, хотят ли они превращения страны в «стального дикобраза». Он обвинил дипломата в разрушении Евросоюза из-за «неконтролируемой иммиграции», деиндустриализации и высоких цен на энергоносители.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что планирует добиться проведения встречи между Путиным и Зеленским, отмечая, что переговоры об этом проходят тяжело. Сообщалось также и о нескольких площадках, готовых принять встречу двух политиков, а также трехсторонний саммит между Путиным, Зеленским и Трампом — среди них были Венгрия, Швейцария и Москва, а также Австрия и Турция.

Число погибших от российского удара по Киеву в ночь на 28 августа достигло 21 человека. Удары пришлись по жилым домам, среди пострадавших есть дети, сообщают украинские власти.