EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Чемпион мира по тхэквондо арестован по делу о вымогательстве криптовалюты

2 минуты чтения 20:17 | Обновлено: 20:18

В Москве арестовали пятерых предполагаемых участников преступной группы, занимавшейся вымогательством денег у криптобизнесменов. Среди задержанных — чемпион мира по тхэквондо Эмин Четинбаг, а также бывшие сотрудники полиции. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По версии следствия, неназванный организатор преступной группы искал людей, занимавшихся криптовалютой, и передавал информацию Четинбагу. Тот, пользуясь знакомством с потенциальными жертвами, назначал встречи. На них появлялись его сообщники — тогда еще действующие оперуполномоченные одного из отделов полиции. Предъявив служебные удостоверения, они угрожали собеседникам задержанием за якобы совершенные преступления, включая содействие терроризму. После этого у потерпевших изымали мобильные телефоны, проверяли счета на криптобиржах и требовали немедленного перевода цифровых активов в обмен на свободу.

«Кубанский душитель»
«Кубанский душитель»
Он годами убивал молодых женщин ради «очищения» города. Но в тюрьму его так и не отправили
Криминал23 минуты чтения

Ущерб от действий группы, по данным правоохранительных органов, превысил четыре миллиона рублей. Пострадавшими стали жители Москвы.

Пятерым задержанным предъявлены обвинения. В зависимости от роли каждому вменяют мошенничество и превышение должностных полномочий. Всем избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Еще один фигурант объявлен в розыск, говорится в сообщении СК.

Близкий к силовикам телеграм-канал Baza связывает арест Четинбага с недавними новостями и возбуждении уголовного дела в отношении двух полицейских из Волгограда, которые в 2024 году похитили криптобизнесмена и угрозами заставили его перевести криптовалюту на сумму 283 тысячи долларов на несколько разных кошельков. Позже, как писала Baza, знакомые этих полицейских обменяли большую часть денег на наличные в одном из криптообменников в башне «Федерация» в Москва-Сити. 

Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Когда-то им восхищался Энцо Феррари, а теперь издевается весь интернет. «Барбимобиль» вернет компании былое величие?
Экономика22 минуты чтения

При этом отец Эмина Четинбага в разговоре с Baza заявил, что сын связывался с ним неделю назад. А мать спортсмена утверждает, что он служит в армии и не был арестован.

Эмин Четинбаг — чемпион мира по версии GTF (Global Taekwon-do Federation). В 2023 году он завоевал золотую медаль на соревнованиях в Бишкеке.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Интернет и мемы
На свадьбе Тейлор Свифт можно заработать
Американцы делают ставки на ее личную жизнь и выигрывают тысячи долларов. Даже политики монетизируют помолвку звезды
00:01 7 сентября
Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Общество
Мне отказывают в работе из-за того, что я из России
Я ученая, и у меня большой опыт. Но, кажется, моим мечтам пришел конец
00:01
«Кубанский душитель»
Криминал
«Кубанский душитель»
Он годами убивал молодых женщин ради «очищения» города. Но в тюрьму его так и не отправили
00:01 5 сентября
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Экономика
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Когда-то им восхищался Энцо Феррари, а теперь издевается весь интернет. «Барбимобиль» вернет компании былое величие?
00:01 4 сентября
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Политика
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
00:01 3 сентября
Катастрофа на Тянь-Шане
Общество
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
00:01 2 сентября

Самое читаемое

Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка