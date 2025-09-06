Чемпион мира по тхэквондо арестован по делу о вымогательстве криптовалюты

В Москве арестовали пятерых предполагаемых участников преступной группы, занимавшейся вымогательством денег у криптобизнесменов. Среди задержанных — чемпион мира по тхэквондо Эмин Четинбаг, а также бывшие сотрудники полиции. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
По версии следствия, неназванный организатор преступной группы искал людей, занимавшихся криптовалютой, и передавал информацию Четинбагу. Тот, пользуясь знакомством с потенциальными жертвами, назначал встречи. На них появлялись его сообщники — тогда еще действующие оперуполномоченные одного из отделов полиции. Предъявив служебные удостоверения, они угрожали собеседникам задержанием за якобы совершенные преступления, включая содействие терроризму. После этого у потерпевших изымали мобильные телефоны, проверяли счета на криптобиржах и требовали немедленного перевода цифровых активов в обмен на свободу.
Ущерб от действий группы, по данным правоохранительных органов, превысил четыре миллиона рублей. Пострадавшими стали жители Москвы.
Пятерым задержанным предъявлены обвинения. В зависимости от роли каждому вменяют мошенничество и превышение должностных полномочий. Всем избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Еще один фигурант объявлен в розыск, говорится в сообщении СК.
Близкий к силовикам телеграм-канал Baza связывает арест Четинбага с недавними новостями и возбуждении уголовного дела в отношении двух полицейских из Волгограда, которые в 2024 году похитили криптобизнесмена и угрозами заставили его перевести криптовалюту на сумму 283 тысячи долларов на несколько разных кошельков. Позже, как писала Baza, знакомые этих полицейских обменяли большую часть денег на наличные в одном из криптообменников в башне «Федерация» в Москва-Сити.
При этом отец Эмина Четинбага в разговоре с Baza заявил, что сын связывался с ним неделю назад. А мать спортсмена утверждает, что он служит в армии и не был арестован.
Эмин Четинбаг — чемпион мира по версии GTF (Global Taekwon-do Federation). В 2023 году он завоевал золотую медаль на соревнованиях в Бишкеке.