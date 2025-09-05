EN
Путин рассказал о последствиях резкого снижения ключевой ставки

2 минуты чтения 08:05

В случае резкого снижения ключевой ставки российским Центробанком в стране вырастут цены. Об этом, как передает РБК, заявил Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

«Наверняка, здесь многие сидящие в зале скажут: да, это безобразие, невозможно, нужно ключевую ставку резко снижать. Но тогда цены будут расти», — сказал он.

При этом Путин подчеркнул, что усилия регулятора сосредоточены на том, чтобы бороться с инфляцией, приводящей к росту цен, и вернуть ее «известным и нужным» показателям в пределах 4-5%.

Отвечая на вопрос модератора, кому верить, когда задумываешься о росте цен и других экономических проблемах, Путин ответил, что «верить никому нельзя», но вопросы надо задавать специалистам.

«Верить никому нельзя. Нужно исходить из собственного опыта, обращаться к мнению не просто тех людей, которые с удовольствием сидят в интернете и высказывают свою точку зрения, обращаться к мнению специалистов», — пояснил он.

Накануне крупные российские банкиры и промышленники спрогнозировали дальнейшее понижение ключевой ставки Центробанком России. Так, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин выразил уверенность, что регулятор понизит ставку «уже на следующей неделе». При этом он не уточнил, до какого значения, по его мнению, будет понижен этот показатель.

В свою очередь, глава «Сбербанка» Герман Греф спрогнозировал ключевую ставку к концу года на уровне 14%. В то же время он подчеркнул, что для «оживления» российской экономики этот показатель должен быть на уровне 12% и ниже. 

