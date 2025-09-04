Российские банкиры и промышленники предсказали снижение ключевой ставки

Банк России «уже на следующей неделе» снизит ключевую ставку. Об этом, как пишет газета «Коммерсантъ», заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, выступая на полях Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке.

Он не уточнил, каким именно, по его мнению, будет снижение, но отметил, что этот шаг станет возможностью для восстановления проектов, которые «были приостановлены из-за увеличения ключевой ставки до 21%».

По данным газеты, снижения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ ждут также неназванные представители российского банковского сектора. По их словам, регулятор снизит ее «либо на 100, либо на 200 базисных пунктов». С мнением собеседников издания согласился также глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что снижение будет «аккуратным» в связи с наличием «разнонаправленного движения цен».

В свою очередь, глава Сбербанка Герман Греф, отвечая на вопросы РИА «Новости» на полях Восточного экономического форума, заявил, что охлаждение экономики России продолжается, а показатели второго квартала 2025 года дают картину «технической стагнации».

Он предположил, что к концу 2025 года ключевая ставка в России будет находиться на уровне 14%. В то же время, по его словам, для «оживления» экономики страны необходима ставка в 12% и ниже.

Греф также подчеркнул важность своевременного выхода из «периода управляемого охлаждения российской экономики». Глава Сбербанка выразил надежду, что Центробанк своими действиями не допустит начала рецессии в экономике страны.