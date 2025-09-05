Владельцы подмосковной передержки для собак били животных током и держали их в клетках с экскрементами

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту жестокого обращения с животными после того, как клиенты пожаловались на условия содержания своих домашних питомцев на передержке в подмосковном Чехове. Об этом сообщает ТАСС. Ранее агентство писало о проведении проверки подмосковной полицией и прокуратурой.

Об условиях содержания собак на передержке рассказали на телеканале РЕН ТВ. На кадрах сюжета видно, как сотрудницы «зоогостиницы» пытаются надеть ошейник на собаку, которая вместе с еще несколькими животными сидит в клетке в багажнике машины. Одна из женщин раскручивает животное на поводке и пинает его. Владелица другой собаки, добермана по кличке Рени, показала журналистам следы от электроошейника.

«Кубанский душитель» Он годами убивал молодых женщин ради «очищения» города. Но в тюрьму его так и не отправили Криминал 23 минуты чтения

Позже в сети появились другие кадры, на которых видно, что собак держат в искореженных и стоящих друг на друге клетках, залитых экскрементами и испачканных кровью. Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что животных забирали в районе Царицыно, а затем под различными предлогами увозили в частный дом в Подмосковье. Владельцы собак рассказали, что их питомцев избивали за непослушание, в том числе током.

«Осторожно, новости» сообщили, что речь идет о передержке Dogtown. В сети пишут, что владельцы сервиса — Карина и Маша. Всего на их действия пожаловались около 50 владельцев животных, в числе которых оказались музыкант и блогер Эльдар Джарахов и певица Mona.

Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar Когда-то им восхищался Энцо Феррари, а теперь издевается весь интернет. «Барбимобиль» вернет компании былое величие? Экономика 22 минуты чтения

Mona написала в своем телеграм-канале, что узнала свою собаку Даки в сюжете на телевидении. «Моя девочка сидела в клетке с поносом, без возможности выйти. На нее надевали ошейник, который бьет током. Она прогрызла клетку и все прутья были в крови», — написала певица.

По ее словам, Mona была уверена, что отдает собаку кинологам. Певица также рассказала, что у владельцев передержки есть еще один дом, а также они планировали снять третий. Джарахов и Mona поехали в дом, где держали собак, по их сообщениям, после огласки животных стали забирать их хозяева или другие люди, готовые взять собак на передержку. Около 10 утра всех животных забрали.