EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Владельцы подмосковной передержки для собак били животных током и держали их в клетках с экскрементами

2 минуты чтения 18:42

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту жестокого обращения с животными после того, как клиенты пожаловались на условия содержания своих домашних питомцев на передержке в подмосковном Чехове. Об этом сообщает ТАСС. Ранее агентство писало о проведении проверки подмосковной полицией и прокуратурой.

Об условиях содержания собак на передержке рассказали на телеканале РЕН ТВ. На кадрах сюжета видно, как сотрудницы «зоогостиницы» пытаются надеть ошейник на собаку, которая вместе с еще несколькими животными сидит в клетке в багажнике машины. Одна из женщин раскручивает животное на поводке и пинает его. Владелица другой собаки, добермана по кличке Рени, показала журналистам следы от электроошейника.

«Кубанский душитель»
«Кубанский душитель»
Он годами убивал молодых женщин ради «очищения» города. Но в тюрьму его так и не отправили
Криминал23 минуты чтения

Позже в сети появились другие кадры, на которых видно, что собак держат в искореженных и стоящих друг на друге клетках, залитых экскрементами и испачканных кровью. Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что животных забирали в районе Царицыно, а затем под различными предлогами увозили в частный дом в Подмосковье. Владельцы собак рассказали, что их питомцев избивали за непослушание, в том числе током.

«Осторожно, новости» сообщили, что речь идет о передержке Dogtown. В сети пишут, что владельцы сервиса — Карина и Маша. Всего на их действия пожаловались около 50 владельцев животных, в числе которых оказались музыкант и блогер Эльдар Джарахов и певица Mona. 

Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Когда-то им восхищался Энцо Феррари, а теперь издевается весь интернет. «Барбимобиль» вернет компании былое величие?
Экономика22 минуты чтения

Mona написала в своем телеграм-канале, что узнала свою собаку Даки в сюжете на телевидении. «Моя девочка сидела в клетке с поносом, без возможности выйти. На нее надевали ошейник, который бьет током. Она прогрызла клетку и все прутья были в крови», — написала певица. 

По ее словам, Mona была уверена, что отдает собаку кинологам. Певица также рассказала, что у владельцев передержки есть еще один дом, а также они планировали снять третий. Джарахов и Mona поехали в дом, где держали собак, по их сообщениям, после огласки животных стали забирать их хозяева или другие люди, готовые взять собак на передержку. Около 10 утра всех животных забрали.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Кубанский душитель»
Криминал
«Кубанский душитель»
Он годами убивал молодых женщин ради «очищения» города. Но в тюрьму его так и не отправили
00:01
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Экономика
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Когда-то им восхищался Энцо Феррари, а теперь издевается весь интернет. «Барбимобиль» вернет компании былое величие?
00:01 4 сентября
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Политика
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
00:01 3 сентября
Катастрофа на Тянь-Шане
Общество
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
00:01 2 сентября
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Мир
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи
00:01 1 сентября
Подозрительный сосед
Криминал
Подозрительный сосед
Три девушки около 10 лет находились в плену. Их похитил мужчина, который жил совсем рядом
17:00 31 августа

Самое читаемое

Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Первая страна Европы отказалась от доставки бумажных писем
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Первая страна Европы отказалась от доставки бумажных писем